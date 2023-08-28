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РИА Новости

Отряд ТОФ вернулся в Россию после совместного патрулирования с ВМС КНР

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Большой противолодочный корабль ВМФ РФ "Адмирал Трибуц" на совместных учениях России и Китая в Японском море "Север. Взаимодействие - 2023"
Большой противолодочный корабль ВМФ РФ "Адмирал Трибуц" на совместных учениях России и Китая в Японском море "Север. Взаимодействие - 2023".
Источник изображения: © Министерство обороны РФ

Отряд кораблей ТОФ вернулся во Владивосток после патрулирования с ВМС КНР

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Отряд кораблей Тихоокеанского флота вернулся во Владивосток, где его торжественно встретили после совместного российско-китайского патрулирования в Тихом океане, сообщила в воскресенье пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ).

"Во Владивостоке прошла торжественная встреча отряда кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе больших противолодочных кораблей "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Пантелеев", а также корвета "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", вернувшихся в родной пункт базирования после участия в третьем по счёту совместном патрулировании акватории Тихого океана боевыми кораблями Военно-Морского Флота России и Военно-морских сил Китая", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе флота, совместное патрулирование длилось более трех недель. Корабли ТОФ вместе с отрядом ВМС Народно-освободительной армии Китая прошли более 6,5 тысячи морских миль через Японское, Охотское, Берингово моря и Тихий океан. В ходе патрулирования российско-китайский отряд прошел вдоль Курильской гряды и обогнул часть архипелага Алеутских островов.

Добавляется, что на причале соединения надводных кораблей ТОФ состоялся митинг, на котором заместитель командующего Тихоокеанским флотом вице-адмирал Денис Березовский поблагодарил экипажи кораблей за достойное выполнение поставленных задач и высокий уровень морской выучки моряков-тихоокеанцев. Березовский особо отметил сохранность личного состава и поддержание технического состояния кораблей на должном уровне в ходе всего периода проведения совместного патрулирования.

"По давней военно-морской традиции командирам кораблей вручили жареных поросят, после чего состоялось награждение медалями моряков, отличившихся в дальнем походе", - говорится в сообщении.

Митинг завершился торжественным маршем экипажей кораблей, затем моряки-тихоокеанцы отправились на долгожданную встречу со своими близкими.

Отмечается, что после планового технического обслуживания и пополнения материальных запасов кораблей, моряки-тихоокеанцы продолжат выполнение задач по предназначению.

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