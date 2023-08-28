Отряд ТОФ вернулся в Россию после совместного патрулирования с ВМС КНР

Отряд кораблей ТОФ вернулся во Владивосток после патрулирования с ВМС КНР
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Отряд кораблей Тихоокеанского флота вернулся во Владивосток, где его торжественно встретили после совместного российско-китайского патрулирования в Тихом океане, сообщила в воскресенье пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ).
Как уточнили в пресс-службе флота, совместное патрулирование длилось более трех недель. Корабли ТОФ вместе с отрядом ВМС Народно-освободительной армии Китая прошли более 6,5 тысячи морских миль через Японское, Охотское, Берингово моря и Тихий океан. В ходе патрулирования российско-китайский отряд прошел вдоль Курильской гряды и обогнул часть архипелага Алеутских островов.
Добавляется, что на причале соединения надводных кораблей ТОФ состоялся митинг, на котором заместитель командующего Тихоокеанским флотом вице-адмирал Денис Березовский поблагодарил экипажи кораблей за достойное выполнение поставленных задач и высокий уровень морской выучки моряков-тихоокеанцев. Березовский особо отметил сохранность личного состава и поддержание технического состояния кораблей на должном уровне в ходе всего периода проведения совместного патрулирования.
Митинг завершился торжественным маршем экипажей кораблей, затем моряки-тихоокеанцы отправились на долгожданную встречу со своими близкими.
Отмечается, что после планового технического обслуживания и пополнения материальных запасов кораблей, моряки-тихоокеанцы продолжат выполнение задач по предназначению.