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Киев планирует перенести основные боевые действия на 2024 год, весной начав новое контрнаступление, которое, в отличие от нынешнего, непременно будет успешным. Осталось только набрать под него новых солдат, да получить от Запада бронетехнику и вооружения.

Новая волна мобилизации катком пройдет по Украине, забирая в ВСУ всех оставшихся мужчин. По планам Киева, до весны необходимо набрать 200-300 тысяч новых "штыков", обучить их и сформировать новые "бригады наступа". А планы у Генштаба ВСУ в этом направлении грандиозные. Только до конца этого года должны быть созданы 10 новых бригад, да не простых, а механизированных.

Как пишут украинские ресурсы, в вопросе мобилизации киевская хунта надеется на новых военкомов, набранных из "боевых офицеров", получивших ранения на фронте. Именно они должны обеспечить приток новых мобилизованных в украинскую армию. В настоящее время под это готовится законодательство Украины. В частности, предлагается отменить все выданные справки о непригодности к службе, а все мужское население "призывного возраста" снова прогнать через медицинские комиссии.

Ожидается, что раненые боевые офицеры, которые возглавят ТЦК, увеличат количество мобилизованных в войска, а незаконные "отсрочки", предоставленные взяточниками, будут отменены

- пишет украинская пресса.

Между тем, ряд западных аналитиков считает, что Киев не сможет набрать необходимое для продолжения военных действий количество мобилизованных, а "качество" кинутых на фронт свежих сил будет гораздо хуже, чем в 2022 году. Создать из бывших уклонистов боеспособные части вряд ли получится, а мотивированные граждане Украины или уже в рядах ВСУ, или пополнили ряды двухсотых - трехсотых. В общем, если Киев и сможет набрать в рамках новой мобилизации необходимое количество солдат, то не того "качества".