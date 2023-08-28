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Индия и Япония активизируют работы по совместной миссии LUPEX на Луну

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Флаги Японии и Индии. Источник: www.dianuke.org.

Индия и Япония на фоне успеха программы Chandrayaan-3 активизируют работы по совместной миссии Lunar Polar Exploration Mission (LUPEX) на Луну. Об этом сообщает Nikkei.

В рамках проекта Дели и Токио планируют отправить в 2025 финансовом году (завершится 31 марта 2026-го) в район южного полюса Луны спускаемый аппарат с ровером, которые займутся поиском на естественном спутнике Земли водяного льда. Для этого Индия предоставит спускаемый аппарат, а Япония — ракету и планетоход с высокотехнологичными научными приборами.

«Космическая гонка накаляется, поскольку страны присматриваются к титану и другим лунным ресурсам», — говорит телеканал.

23 августа индийская автоматическая межпланетная станция (АМС) Chandrayaan-3 совершила успешную посадку на поверхность Луны.

19 августа российская АМС «Луна-25» вышла на нерасчетную орбиту и столкнулась с поверхностью естественного спутника Земли.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Япония
Проекты
Луна
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