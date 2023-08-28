«Нам нужен Leclerc 2»: во французской прессе призывают создать новый танк

Источник изображения: topwar.ru

Официальный Париж делает основную ставку в танкостроении на модернизацию ОБТ Leclerc и разрабатываемый совместно с Германией MGCS - «европейский танк будущего». Однако раздаются призывы создать новый собственный ОБТ.

Как отмечается в издании Meta-defense, проект Leclerc 2 нужен в качестве промежуточного решения в ожидании MGCS. В его пользу приводятся четыре аргумента: удовлетворение насущных потребностей армии, наличие универсальной платформы для специализированной гусеничной бронетехники, расширение французского промышленного предложения на международной арене и уменьшение риска провала программы MGCS.

До недавнего времени танк воспринимался как морально устаревший анахронизм. Однако война в Нагорном Карабахе и украинский конфликт показали центральную роль танков в наземных маневрах, наступательных или оборонительных: они сохранили уникальную способность прорывать фронт, а также отражать атаки неприятеля

- говорится во французской прессе, где добавляется, что нужен Leclerc 2.

На данный момент французская армия имеет 3 кирасирских полка, каждый из которых оснащен примерно 50 Leclerc, а два бронетанковых полка вооружены танковой ротой. Всего это 220 машин.

Как указывается, рынок танков в течение почти 20 лет переживал период полного затишья, а в последние три года наблюдается ошеломляющий рост спроса на ОБТ, в том числе в странах, которые до недавнего времени серьезно подумывали об исключении этого типа брони из своего арсенала.

Однако совместная с ФРГ программа MGCS пробуксовывает [из-за ставки Берлина на новейшие модификации Leopard 2]:

Сроки ее выполнения [2035 год] находятся под угрозой срыва. Это открывает путь к альтернативному проекту, то есть к созданию прямого преемника Leclerc – Leclerc 2 – подобно [британской] программе Challenger 2

- отмечается в издании.

Источник изображения: topwar.ru

Новая машина должна быть оснащена расширенными возможностями связи и совместного взаимодействия; более мощной пушкой, например, ASCALON от компании Nexter калибра от 140 мм; новыми ПТУР средней дальности Akeron MP; дистанционно управляемой башенкой, оснащенной орудием малого калибра для защиты от дронов и для ведения городского боя; встроенной системой защиты, такой как новая ДЗ Prometeus от Nexter; мультиспектральным камуфляжем, например, Salamander; гибридной силовой установкой, чтобы увеличить автономность танка в бою и придать ему возможность скрытного передвижения.

Нам нужно повысить эффективность ОБТ на основе доступных сейчас технологий. Это позволило бы быстро наладить производство и ввести его в эксплуатацию до конца десятилетия

- полагает автор.

С его слов, в итоге французская оборонка получила бы продукт, являющийся конкурентоспособным на мировом рынке в сравнении с южнокорейским K2 Black Panther, немецким KF-51 Panther и американским AbramsX.

При этом были бы созданы мощности для выпуска ОБТ для нужд собственной армии. Имеющиеся сейчас комплектующие позволяют изготовить только 70 единиц, а производственная линия Leclerc была демонтирована в начале прошлого десятилетия из-за отсутствия новых заказов и коммерческих перспектив.

Исходя из потерь, зафиксированных с обеих сторон на Украине с начала этой войны, такой запас не позволит удовлетворить долгосрочные требования поля боя, даже с учетом совместной с альянсом интервенции

- говорится в издании.