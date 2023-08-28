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Военное обозрение

Турция произвела первые стрельбы зенитной ракетой SIPER 2

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Источник изображения: topwar.ru

Турецкая оборонная промышленность продолжает работу над системой противовоздушной и противоракетной обороны дальнего радиуса действия: были успешно произведены первые стрельбы зенитной ракетой SIPER 2 с дальностью действия более 150 км. Ее предшественник SIPER 1, имеющий дистанцию полета свыше 100 км, планируется принять на вооружение в конце текущего года.

Первые огневые испытания SIPER 2 были успешно проведены в Синопском испытательном центре. Я поздравляю наши компании, которые работали в рамках проекта

- заявили в SSB [примерный аналог «Ростеха»].

Как указывается в издании SavunmaSanayiST, SIPER 2 имеет те же наземные системы, что и SIPER 1 (радары, система управления, пусковые установки, системы связи), отличаясь только большей дальностью и высотой полета. В состав комплекса входит 8 ПУ, каждая из которых снаряжена 6 ЗУР.

Источник изображения: topwar.ru

Среди характеристик этого семейства зенитных ракет называются распознавание дружественных и вражеских целей, возможность ручного, полуавтоматического и автоматического управления. Это позволяет координировать работу ЗУР из наземного центра, оснащенного средствами разведки и общего командования, или перевести ракету на автоматический полет, особенно в условиях сильных радиоэлектронных помех.

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Страны
Турция
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