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Известия.ru

СМИ узнали о тайной встрече Залужного с генералами НАТО из-за провала наступления

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Источник изображения: Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

The Guardian: Залужный тайно встретился с генералами НАТО на фоне провала наступления

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный провел тайную встречу с высокопоставленными натовскими генералами в свете провального украинского контрнаступления. Об этом сообщила в субботу, 26 августа, британская газета The Guardian со ссылкой на источники.

Издание, в частности, отмечает, что около 10 дней назад Залужный провел пятичасовую встречу на польско-украинской границе с главнокомандующим объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофером Каволи и начальником британского штаба обороны Энтони Радакином.

«Целью пятичасовой встречи было помочь перезагрузить военную стратегию Украины. Главным вопросом повестки дня было то, что делать с остановившимся прогрессом контрнаступления Украины, а также планы боевых действий на предстоящую изнурительную зиму», — сообщается в материале.

Отмечается также, что натовские военные призвали Залужного сосредоточить контрнаступление на «одном главном фронте».

«Я думаю, вы можете видеть, что они концентрируются на запорожском фронте», — сказал один из собеседников издания.

В этот же день экс-советник бывшего украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин указал на то, что ВСУ оказались не способны противостоять российским военным на передовой и вынуждены отступать по всей линии фронта. По его словам, никакого контрнаступления реально нет, а, наоборот, есть огромная угроза потери Купянска и Харькова. То же самое происходит в Марьинке, Лимане, Авдеевке и так далее, добавил Соскин.

До этого, 23 августа, экс-разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что ВСУ несут значительные потери в Запорожье и в скором времени им придется перенести линию обороны за Днепр. По его мнению, тактика мобильной обороны украинских войск не сработает из-за нехватки ресурсов и оружия.

Тогда же президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что контрнаступление страны идет очень сложно. Он подчеркнул, что «тысячи мин» преграждают дорогу украинским боевикам.


Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
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