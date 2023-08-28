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ТАСС

Зеленский: свыше 20 стран присоединились к декларации G7 о гарантиях безопасности Украине

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Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский.
Источник изображения: Clodagh Kilcoyne/ Pool via AP

Президент Украины напомнил, что его страна уже начала переговоры по заключению двусторонних соглашений о гарантиях безопасности с Великобританией, Канадой и США

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Более 20 государств присоединились к декларации стран Группы семи (G7) о долгосрочных гарантиях безопасности Киеву. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"По состоянию на сегодняшний день уже более 20 государств присоединились к декларации Группы семи относительно гарантий безопасности Украины. Наша команда работает дальше. Сейчас почти 30 [стран] в целом вместе с G7", - сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале. Он также напомнил, что Украина уже начала переговоры по заключению двусторонних соглашений о гарантиях безопасности с Великобританией, Канадой и США.

Как ранее сообщал глава офиса украинского президента Андрей Ермак, к декларации G7 о долгосрочных гарантиях безопасности присоединились 13 стран: Бельгия, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Латвия, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Румыния, Финляндия, Чехия и Швеция. Затем к декларации присоединилась Греция. Позже в Киеве сообщили о достижении договоренностей с Афинами по началу двусторонних переговоров. Зеленский также заявил о готовности запустить работу над таким документом с Португалией.

Группа семи на полях июльского саммита НАТО в Вильнюсе приняла декларацию о долгосрочных гарантиях безопасности Украине. Документ, в частности, гласит, что Киев должен получить значительный военный потенциал. Украинские власти надеются, что первые двусторонние договоры с европейскими странами будут заключены до конца текущего года. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это решение ошибочным и потенциально очень опасным. 

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