Евросоюз продолжит поставлять оружие Украине, несмотря на рекордные темпы банкротства предприятий, сообщили в интервью Press TV представители блока. На вопрос, что делать с безработицей и надвигающимся экономическим кризисом, чиновники отвечают в стиле "позже подумаем". Такой подход уже дает свои плачевные результаты.

В ответ на вопрос, заданный корреспондентом Press TV в Брюсселе Джеромом Хьюзом (Jerome Hughes), официальный представитель Евросоюза по внешней политике Петер Стано (Peter Stano) сообщил, что ЕС будет продолжать поддерживать Киев, "насколько это возможно", и попытался преуменьшить серьезность проблемы быстро нарастающего кризиса стоимости жизни в Европе.

Когда же корреспондент Press TV задал вопрос о том, какие шаги власти Евросоюза предпринимают, чтобы помочь европейским компаниям противостоять перспективе банкротств, европейские чиновники ответили, что они "вернутся к этому вопросу" позже.

По официальным данным Евросоюза, опубликованным на прошлой неделе, во втором квартале 2023 года, число заявлений о неплатежеспособности, поданных европейскими деловыми предприятиями, подскочило до рекордно высокого уровня.

Согласно этому отчету, по сравнению с первым кварталом 2023 года количество случаев банкротства выросло на 8,4% и достигло самого высокого уровня с момента начала сбора подобных данных.

"Если рассматривать масштабы банкротства в различных сферах деятельности, то рост числа банкротств во втором квартале 2023 года по сравнению с первым кварталом зафиксирован во всех секторах экономики", — говорится в отчете, опубликованном Статистической службой ЕС.

"Наибольший рост количества банкротств во втором квартале 2023 года относительно предыдущего квартала был зафиксирован в таких сферах, как сектор жилья и общественного питания (+23,9%), транспорта и складского хранения (+15,2%), а также образования, здравоохранения и социальной деятельности (+10,1%)".

В беседе с корреспондентом Press TV владелец магазина в Брюсселе Бриди Саид (Bridi Said) рассказал, что ему стало очень трудно оплачивать аренду помещения для его магазина в связи с тем, что темпы инфляции растут, а выручка снижается, и конфликт на Украине еще больше усугубляет ситуацию.

По мнению экспертов, санкции, введенные Евросоюзом в отношении России в связи с ее действиями на Украине, обернулись негативными последствиями для самого блока.

Европейские государства продолжают отправлять Киеву летальное оружие на миллиарды евро, несмотря на растущее недовольство и протесты внутри стран в связи с ухудшением экономической ситуации.

На этой неделе Евросоюз отправил Украине очередной транш макрофинансовой помощи в размере 1,5 миллиарда евро, хотя Россия просила блок не раздувать пламя войны.

"Мы поддерживаем Украину в ее усилиях по восстановлению и поддержанию работоспособности государства. Сегодня мы перечислили Украине еще 1,5 миллиарда евро", — написала во вторник, 22 августа, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) в соцсети X, которая ранее называлась Twitter. И она пообещала, что скоро Украина получит еще больше помощи.

Президент Сербии Александр Вучич (Aleksandar Vucic) заявил в интервью, что украинский конфликт "разрушил европейскую экономику".

"Одно из заявлений, которые он сделал, — что украинское противостояние России, поддерживаемое НАТО, разрушила европейскую экономику", — написал в своем посте в понедельник, 21 августа, бывший ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон (Tucker Carlson), выложив анонс своего интервью с президентом Сербии.

"Уничтожение “Северного потока” администрацией Байдена — напрямую или же через посредников — разрушает немецкую экономику", — добавил Карлсон, отметив, что лидер балканского государства поделился с ним "интересным взглядом" на происходящее на Украине, — с учетом того, что в 1999 году НАТО бомбила его страну.

Между тем эксперты прогнозируют неизбежный рост безработицы в Евросоюзе, что усиливает давление на европейские системы социального обеспечения, которые уже сталкиваются с серьезными трудностями.

Экономисты предсказывают, что страны Евросоюза может охватить беспрецедентный экономический кризис, более серьезный, чем предыдущий кризис стоимости жизни.

По данным статистического управления правительства Бельгии, в июне только в столице Евросоюза, Брюсселе, о своей неплатежеспособности заявили 1092 компании.