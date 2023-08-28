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Военное обозрение

Без оперения и в форме летающего крыла: концепт китайского истребителя шестого поколения

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Источник изображения: topwar.ru

В ноябре 2022 года на аэрокосмическом салоне в Чжухае был представлен концепт истребителя, разработанный Чэндуским институтом авиационных исследований из состава консорциума AVIC. Затем данная модель фигурировала в видеоматериалах, что говорит о продолжении проектирования нового самолета.

В обоих случаях показывался однотипный истребитель шестого поколения, создаваемый без оперения на основе концепции летающего крыла. Согласно заявлениям официальных лиц КНР, он должен нести не только обычные боевые системы, но и лазерное и гиперзвуковое оружие, и способен взаимодействовать с роями беспилотников.

Этот проект стал прорывом для авиационной промышленности Китая, которая, не считая копий советских самолетов (таких как J-15 – производный от Су-33), в основном разрабатывала истребители, повторяющие классическую архитектуру самолетов J-10 и J-20

- отмечается в издании Air & Cosmos.

В форме летающего крыла разрабатывается и перспективный стратегический бомбардировщик H-20, уже не раз появлявшийся в рекламных роликах. В целом эта концепция не нова: Lockheed Martin и Northrop Grumman ранее уже представляли соответствующие модели самолетов.

Китайский концепт истребителя может представлять собой самолет с убирающимся хвостовым оперением, учитывая предполагаемые зазоры в каждой консоли крыла.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Продукция
J-10
J-15
J-20
Су-33
Компании
AVIC
Lockheed-Martin
Northrop Grumman
Проекты
БПЛА
ГЗЛА
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