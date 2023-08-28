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Известия.ru

Резников заявил об оптимизме в вопросе поставок ФРГ ракет Taurus Киеву

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Источник изображения: Фото: MBDA Deutschland

Министр обороны Украины Алексей Резников в субботу, 26 августа, заявил, что настроен оптимистично в вопросе поставок Германией дальнобойных ракет Taurus Киеву.

«Германия действительно серьезный партнер Украины в этом [конфликте]. И мы уже получили из Германии много очень современных вещей», — заявил Резников, чьи слова приводит немецкая газета Bild.

По его мнению, поставка этих ракет Украине не затянется на долгое время.

«Это действительно сложный вопрос. Но я не думаю, что это займет целый год», — отметил украинский министр обороны.

Ранее, 21 августа, официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что Германия еще не приняла решение о передаче дальнобойных ракет Taurus Киеву.

До этого, 18 августа, канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что конфликт на Украине требует критического переосмысления реальности и готовности порой принимать неудобные решения. Он напомнил, что ФРГ поставляет вооружение Киеву, несмотря на ранее действующий многолетний принцип германской политики.

В начале августа глава минобороны Германии Борис Писториус высказался против передачи этих ракет Украине. По его словам, Берлин является не единственным, кто отказывается передавать Киеву это вооружение. Писториус указал, что США также не намерены поставлять Taurus.

В том же месяце газета Bild написала о неготовности Германии передать ракеты Taurus Украине.


Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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