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Натовский проект на Украине провалился. Россия оказалась непобедимой

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Американский генерал Марк Милли
Американский генерал Марк Милли.
Источник изображения: © AP Photo / Olivier Matthys

Контрнаступление ВСУ провалилось, несмотря на поддержку Запада, пишет Al-Binaa. По мнению автора статьи, поэтому генерал Марк Милли встретился с Папой римским — чтобы обсудить, как США выйти из боя "с честью", не показывая явного стратегического поражения.

Гигантская американо-натовская медиа-машина подняла в СМИ большую шумиху по поводу украинского контрнаступления. Статьи о ВСУ сопровождались сообщениями о визитах клоуна Зеленского в Нидерланды и Данию. Также участились разговоры о поставках американских истребителей F-16, которые, как предполагается, будут выведены из эксплуатации до конца 2024 года в упомянутых странах. В этой связи хотелось бы отметить несколько важных моментов.

Изменение риторики западных СМИ свидетельствует о том, что стратегический баланс между восточными странами (Россия, Китай и Северная Корея) и НАТО, а также обстановка на украинском фронте изменились.

В чью же сторону склонилась чаша весов? Очевидно, что в сторону первого лагеря. Стратегический дисбаланс в пользу российско-китайско-северокорейского блока вызван не только ускоренным развалом украинской армии, обученной и вооруженной Соединенными Штатами и НАТО. На это повлияло и сотрудничество России, Китая и Северной Кореи с Исламской Республикой Иран и остальными участниками антизападного лагеря, которые пытаются нанести удар по стратегическим интересам национальной безопасности США и их гегемонии.

Это означает, что именно баланс сил и обстоятельства этой глобальной битвы вынудили администрацию США пойти на очень редкий шаг.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли нанес визит в Ватикан, где Его Святейшество Великий понтифик, Папа римский Франциск оказал ему прием.

В этой связи необходимо подчеркнуть ряд фактов, чтобы показать важность этой встречи (между главой администрации крупной ядерной державы и высшим христианским лидером в мире). Наиболее важными из этих них являются следующие.

Во-первых, Его Святейшество Папа римский принял восемь разных персон в понедельник, 21 августа, в столице Ватикана. Генерал Марк Милли был третьим человеком, с которым встретился Великий понтифик.

Во-вторых, важность этой встречи проистекает из значимости персоны номер два, с которой Папа римский встретился в понедельник.

Это монсеньор Винченцо Дзани, Архивариус Ватиканского Секретного Архива и Библиотекарь Святой Римской Церкви, доступ к которым ограничен официальными лицами Ватикана. Мало кто может посетить эти два учреждения, потому что Архив и Библиотека содержат миллионы конфиденциальных гражданских и военных документов, включая военные карты текущих фронтов боевых действий на Украине и сценарии возможного расширения российско-натовского противостояния вплоть до ядерной войны.

В-третьих, папский посланник посетил как в Москву, так и в Киев несколько недель назад, чтобы изучить возможность вмешательства Его Святейшества Папы римского с целью выдвижения мирной инициативы по урегулированию украинского кризиса. Его Святейшество Папа римский выразил опасения, что нынешнее военное противостояние перерастет в новую мировую войну, в которой будет применено ядерное оружие. И, исходя из этого, визит Милли в Ватикан и прием Его Святейшества предположительно были направлены на следующее:

А – он попросил политического совета у Его Святейшества Папы римского и сообщил ему, что США убедились в провале украинского контрнаступления и что перспективы продолжения военных действий против российской армии довольно мрачные. Поэтому Соединенным Штатам необходимо придумать, как "с честью" выйти из украинской трясины до начала президентских избирательных кампаний в США.

Б – обсуждения между Его Святейшеством Папой римским и генералом Марком Милли, как предполагается, вероятно, коснулись стадии детальных российско-американских переговоров о прекращении украинского кризиса таким образом, чтобы это отвечало требованиям России и не выглядело как громкое поражение Америки.

В – избавление от нынешнего украинского президента в рамках договоренностей, которые должны быть согласованы между Москвой и Вашингтоном. Также, возможно, состоялось обсуждение деэскалации между двумя сверхдержавами в качестве первого шага в рамках подготовки к соглашениям, согласно которым Соединенные Штаты демонтируют систему противоракетной обороны, развернутой в Румынии, Польше и юго-восточной Турции/провинции Малатья.

Все это шаги, направленные на выполнение пожеланий Ватикана, которые неоднократно высказывались Его Святейшеством Папой римским, о необходимости деэскалации напряженной обстановки во всем мире. Это также согласуется со стратегией России, которая всегда призывала к разрешению международных разногласий путем политического и дипломатического диалога, а не путем вооруженных столкновений.

Г – вывод, если ознакомиться с результатами этого важного события, заключается в том, что американо-натовская колониальная ось начала приближаться к признанию реалий украинского Майдана и международного стратегического баланса сил. Особенно в свете разоблачения своего военного бессилия и неспособности своей военной промышленности создать условия для нанесения стратегического поражения России, а также Китаю, о чем неоднократно заявляли в Вашингтоне.

Эти новые американские тенденции являются лишь отражением американо-натовского военного проигрыша на местах, которое по своим масштабам и будущим последствиям превосходит все поражения, нанесенные мировым империям с момента существования государства поселенцев в Северной Америке до настоящего времени.

Мы не преувеличим, если скажем, что последствия краха американо-натовского проекта, который предусматривал нанесение стратегического поражения России и разделение ее на 93 страны, будут такими же, как последствия Тройственной агрессии (Суэцкой войны) в 1956 году для Великобритании.

Автор: Мухаммед Садек аль-Хусейни (محمد صادق الحسيني)

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