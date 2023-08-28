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ТАСС

Шольц пообещал не делать необдуманных шагов по будущим поставкам оружия Киеву

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц
Канцлер ФРГ Олаф Шольц.
Источник изображения: AP Photo/ Markus Schreiber

Канлер ФРГ заверил, что будет продолжать внимательно продумывать каждое решение, "какие бы требования ни предъявлялись Германии"

БЕРЛИН, 26 августа. /ТАСС/. Все решения Германии по поставкам оружия Украине будут тщательно взвешиваются, необдуманных шагов не будет. Об этом канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в интервью, опубликованном в газете Passauer Neue Presse.

Ему задали вопрос, являются ли ошибкой поставки Киеву оружия, способного добить до Москвы. "Никому такие решения не даются легко, все союзники помогают Украине по мере возможности, - ответил Шольц. - Я хотел бы заверить всех ваших читателей, что буду продолжать внимательно продумывать каждое решение и никогда не делать ничего необдуманного, какие бы требования ни предъявлялись Германии".

Общий объем помощи Украине со стороны ФРГ - гуманитарной, финансовой и военной - за последние полтора года составил около €20 млрд. В числе прочего Берлин поставил киевским властям системы ПВО и боевые танки. Сейчас Украина хочет получить ракеты Taurus, но германские власти не спешат принимать решение. 

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Страны
Германия
Россия
Украина
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