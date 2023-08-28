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ТАСС

На Украине заявили о расследовании столкновения двух самолетов L-39

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Харьковский национальный университет воздушных сил ведет обучение курсантов на самолетах L-39 и выступает в качестве основной площадки профподготовки по программе «Украина–НАТО». Фото Владимира Карнозова
Харьковский национальный университет воздушных сил ведет обучение курсантов на самолетах L-39 и выступает в качестве основной площадки профподготовки по программе «Украина–НАТО». Фото Владимира Карнозова.

Как сообщили в Государственном бюро расследований страны, возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил полетов или подготовки к ним

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Следователи Государственного бюро расследований Украины (ГБР) возбудили уголовное дело по факту столкновения двух учебно-боевых самолетов Aero L-39 Albatros в Житомирской области, в результате чего погибли три летчика. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Вместе с тем ранее украинские СМИ сообщали, что в небе над Житомирской областью столкнулись два истребителя МиГ-29.

"Сотрудники ГБР расследуют обстоятельства авиакатастрофы учебно-боевых самолетов L-39 в Житомирской области. Инцидент произошел 25 августа 2023 года. Во время выполнения боевого задания в небе вблизи Житомира столкнулись два учебно-боевых самолета L-39. Погибли три пилота Воздушных сил Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении в Telegram-канале бюро.

Уголовное дело возбуждено по факту нарушения правил полетов или подготовки к ним, санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы. "Особое внимание будет уделено изучению технического состояния самолетов, соблюдению правил подготовки к полетам. Профильные специалисты проведут тщательную диагностику черных ящиков", - указали в пресс-службе.

В Воздушных силах ВСУ также сообщили об авиакатастрофе и призвали с пониманием относиться к срокам опубликования информации об обстоятельствах инцидента. В пресс-службе подтвердили, что среди погибших оказался летчик с позывным Джус, о чем также ранее сообщали местные СМИ.

Aero L-39 Albatros - реактивный учебно-боевой самолет, разработанный в 1960-х годах в Чехословакии. Предназначен для подготовки летного состава, некоторые модификации могут использоваться в качестве легких штурмовиков и истребителей. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Продукция
L-39
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