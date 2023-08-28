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Военное обозрение

Поставленная Западом Киеву военная техника не приспособлена к зимним условиям

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Источник изображения: topwar.ru

Военная техника, поставленная Западом киевскому режиму, не приспособлена к использованию в зимних условиях. Наименее приспособленными к зиме являются БТР и БМП западного производства.

По мнению военных экспертов, возникшие серьезные проблемы с матчастью и ремонтом западной военной техники гарантированно отразятся на ходе боевых действий. Украинскому командованию придется обеспечить надлежащую поддержку западной военной техники пехотными соединениями, огнем артиллерии, инженерной поддержкой, логистикой и техническим обслуживанием.

Прошлой зимой в ВСУ уже столкнулись с тем, что в условиях неблагоприятных погодных условий люки и траки техники западного производства примерзали, а узлы и агрегаты приходили в негодность в результате обледенения.

Ситуация усугубляется тем, что украинские военнослужащие не проходили соответствующего обучения и не обладают навыками, позволяющими им ремонтировать военную технику западного производства. Несмотря на то, что некоторое количество украинских специалистов обучались за границей эксплуатации определенных типов боевых машин, спектр поставляемой Западом Киеву техники и вооружений оказался намного шире.

Ранее сообщалось, что западные кураторы заявили, что предоставленных украинской армии вооружений вполне достаточно для успешного наступления и в следующем году на подобные объемы поставок Киев может не рассчитывать.

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Страны
Украина
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