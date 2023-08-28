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Военное обозрение

«Самолет превратился в истребитель-бомбардировщик»: в испанской прессе оценили новую версию Су-30СМ2

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Источник изображения: topwar.ru

На форуме «Армия-2023» был впервые показан публике модернизированный истребитель Су-30СМ2. При этом их поставки в войска уже идут.

Боевой потенциал Су-30СМ2 соответствует возможностям истребителей-бомбардировщиков 4-го поколения

- говорится в издании Defensa.

Как указывается, усовершенствования были направлены на то, чтобы сделать Су-30СМ2 более эффективными в воздушных боях, а также при нанесении ударов по наземным и морским целям. Интеграция новых типов вооружений сделала их наступательные возможности намного выше, чем у первоначальных версий этой модели.

Прежний самолет превратился в истребитель-бомбардировщик, который включает в себя такие элементы как мощный радар «Ирбис-Э»; средства РЭБ, взятые у более совершенного Су-35С; двигатель АЛ-41ФС, который позволяет летать на крейсерской скорости без использования форсажной камеры

- оценили в испанской прессе новую версию.

Самолет оснащен 30-мм автоматической пушкой ГШ-301 со 150 фугасными боеприпасами и имеет две подвески под фюзеляжем и шесть на крыле, на которых можно разместить бомбы или ракеты общим весом до 4 тонн.

Со слов автора, всего было произведено около 600 экземпляров, экспортированных в такие страны, как Индия или Алжир. На вооружении ВКС РФ находится около 150 единиц.

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Страны
Алжир
Индия
Россия
Продукция
АЛ-41Ф
ГШ-30
ГШ-301
Ирбис-Э
Су-30
Су-35С
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