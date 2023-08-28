КНДР превращает истребители МиГ-17 в беспилотники-«камикадзе»

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На фоне серьезных изменений, которые внесли БПЛА на поле боя, КНДР решила обзавестись флотом крупных ударных дронов.

Север пытается превратить советские истребители в беспилотники-камикадзе, оснащенные взрывчаткой

- заявил Чхве Су Рен, бывший агент южнокорейской разведки NIS, со ссылкой на свои источники в КНДР.

Как указывается в издании The Korean Times, Северная Корея владеет парком из более чем 400 советских машин, начиная с МиГ-17, выпущенных в 1950-х годах, и заканчивая МиГ-29, введенными в строй в 1980-е годы. Со слов экс-разведчика, модернизацию в БПЛА-камикадзе прошли уже сотни самолетов.

Отмечается, что Пхеньян уже давно использует дистанционно управляемые авиационные системы, имея соответствующие технологии. Поэтому КНДР обладает компетенциями, необходимыми для трансформации самолетов МиГ-17 в полноценные ударные БПЛА.

Данные реактивные истребители способны нести груз массой свыше тонны. К примеру, вес боевой части ОТРК «Искандер-М» составляет около 500 кг. То есть теоретически начиненный боевой частью МиГ-17 может оказаться в два раза более разрушительным, чем российский ракетный комплекс.

На фоне прогресса КНДР в сфере беспилотников в Южной Корее в июне было создано специальное командование, отвечающее за борьбу с БПЛА.