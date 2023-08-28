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Военное обозрение

Глава Минобороны Польши подписал с американскими компаниями соглашения развития программы ПВО

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Источник изображения: topwar.ru

Польские власти всерьез намереваются, по крайней мере судя по заявлениям, превратить свою страну в крупнейшее военное государство среди членов Евросоюза. Варшава неоднократно анонсировала и по мере возможности реализует планы по увеличению численности национальной армии и масштабным закупкам различных видов вооружений. Только у Южной Кореи Польша собирается закупить в ближайшие годы тысячу современных модифицированных танков K2 Black Panther.

Помимо приобретения импортных вооружений и военной техники, в том числе, естественно, американской, руководство Польши намерено интенсифицировать развитие и собственного оборонного производства. В частности, для этого Варшава заключает соглашения с ведущими производителями вооружений из США, подразумевающие получение прав и технологий на ремонт, обслуживание, модернизацию и производство вооружений американской разработки.

Накануне министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак торжественно подписал с американскими компаниями Lockheed Martin Global Inc. и Raytheon Company офсетные соглашения, предусматривающие производство и ремонт элементов для национальной системы ПРО средней дальности Wisla. Реализация данной программы была начата еще в 2013 году. Церемонию подписания пакета соглашений в прямом эфире транслировал польский телеканал Telewizja Polska (TVP).

Опыт войны на Украине показывает, что очень важна противовоздушная и противоракетная оборона. Поэтому я очень рад, что мы можем снова через 5 лет завершить офсетные соглашения, которые предшествуют следующему этапу нашего сотрудничества по приобретению дополнительных батарей системы Patriot для оснащения польской армии

— заявил министр обороны Польши на церемонии подписания соглашений.

Всего было подписано тринадцать соглашений на общую сумму около одного миллиарда злотых (примерно 250 млн долларов), срок реализации программы составляет пять лет. В рамках контрактов Польша получит технологии, связанные с обслуживанием и производством компонентов к системам управления и радарам LTAMDS Ghost Eye.

Подписанные соглашения также касаются приобретения польский оборонной промышленностью дополнительных возможностей для обслуживания самолетов F-16 и C-130. Кроме того, Польша получит компетенции и лицензии на производство топлива для ракет РСЗО HIMARS, а также компетенции, связанные с ракетами PAC-3 MSE для системы Wisla. Для обслуживания этих систем в стране будет создана новая ремонтная и производственная база.

Как подчеркнул глава военного ведомства Польши, данные соглашения позволят, помимо всего прочего, включить национальную оборонную промышленность в цепочки поставок американских производителей. По словам Блащака, «это выгодно обеим сторонам».

В 2018 году Минобороны Польши подписало контракт с Пентагоном на приобретение американских комплексов ПВО/ПРО Patriot для создающейся национальной системы ПРО средней дальности Wisla. Две фазы этой программы предусматривают приобретение Польшей 16 пусковых установок, 208 ракет и 4 радиолокационных станций с радарами.

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Польша
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Южная Корея
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C-130
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