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БРИКС развеял миф о незыблемости американской однополярности

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Президент Бразилии Лула да Силва, президент ЮАР Сирил Рамафоза, премьер-министр Индии Нарендра Моди, министр коммерции КНР Ван Вэньтао и президент Нового банка развития БРИКС Дилма Руссефф (слева направо) на бизнес-форуме саммита БРИКС в ЮАР
Президент Бразилии Лула да Силва, президент ЮАР Сирил Рамафоза, премьер-министр Индии Нарендра Моди, министр коммерции КНР Ван Вэньтао и президент Нового банка развития БРИКС Дилма Руссефф (слева направо) на бизнес-форуме саммита БРИКС в ЮАР.
Источник изображения: © РИА Новости Григорий Сысоев

США, захватившие власть над миром после распада СССР, сегодня сталкиваются с новой реальностью, пишет Asharq Al-Awsat. Россия и Китай накопили силы, сформировали влиятельный БРИКС и бросили вызов американской однополярности, опровергнув тезис Фукуямы о незыблемости западного либерализма.

В ноябре 1989 года пала Берлинская стена, а вместе с ней и социалистические режимы по всему миру. "Геополитическое землетрясение" затронуло весь мир. Холодная война закончилась победой либерального западного лагеря во главе с Соединенными Штатами Америки над Восточным блоком во главе с Советским Союзом.

Новые миссионеры возникли вместе с новым однополярным миром. Одним из них является Фрэнсис Фукуяма, американский писатель, политолог и философ японского происхождения. Он написал популярную книгу "Конец истории и последний человек", которая несет одно единственное послание – мир теперь находится под контролем либералов во главе с Соединенными Штатами Америки. Социализм, национализм или религия больше не смогут ему противостоять.

Новый Свет объединился вокруг идеи Фукуямы, казавшейся в то время яркой и необычной. Его пророчество сбылось на ранних этапах формирования однополярного мира. США стали гегемоном. Они доминировали в экономике и мире в целом, контролировали принятие международных решений и не пренебрегали расширением своего политического, стратегического и военного влияния. Американские стратеги во главе с Генри Киссинджером, Збигневом Бжезинским и Полом Кеннеди советовали Белому дому воспользоваться моментом и заполнить вакуум, образовавшийся после краха Советского Союза.

Американская мечта об однополярном мире стала реальностью. Вашингтон даже смог свести счеты со своими старыми противниками и их союзниками. Первый удар пришелся по Ираку. Америка смогла "поглотить" большинство стран Варшавского договора, предоставив им членство в НАТО. Соединенные Штаты находились на пике экономической мощи. Они диктовали свои условия и упрочили свое влияние в мировой экономике с помощью Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ), Всемирной торговой организации (ВТО), Транстихоокеанского партнерства.

Белый дом считал это секретным методом для сохранения преемственности однополярного мира. Соединенные Штаты даже приняли неоконсервативную концепцию, основанную на идее "американского века". Она включала в себя глобальную войну с терроризмом после событий 11 сентября 2001 года и спонсирование "цветных революций", приведших к так называемой "арабской весне".

Но ветры дуют не так, как хочет "однополярный корабль". Есть шторма и бури, угрожающие его плаванию. Россия накопила достаточно сил, чтобы вернуться на мировую арену, а Китай предстал совсем в ином свете. Индия, Бразилия и ЮАР недалеко от них ушли. БРИКС выступает за формирование многополярного порядка и обещает новый трансконтинентальный мир без идей Фукуямы, Бжезинского или неоконсерваторов.

БРИКС – это 40% населения планеты и около 26% мирового ВВП. Он стал мечтой, которая охватывает одну страну за другой. Пять государств-членов (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) открыли двери БРИКС для 22 новых стран, в том числе семи арабских.

Гонка за новыми свершениями вызвана последовательными глобальными политическими изменениями, последствиями российско-украинского конфликта и пандемии COVID-19, мировым экономическим кризисом, который стал крупнейшим событием подобного рода со времен Великой депрессии, поразившей мир в 30-е годы прошлого века. Мир хорошо усвоил урок. Мы не можем делать одно и то же и получать разные результаты. Страны Глобального Юга больше не могут позволить себе роскошь оставаться сторонними наблюдателями. Банки будущего признают только смелые решения. В "зонтике" Вашингтона уже много дыр. Он больше не может защитить тех, кто хочет под ним спрятаться.

БРИКС – это спасательный круг и безопасный выход для тех, кто проливал слезы под Берлинской стеной, а также масштабный проект по реабилитации для тех, кто придерживался политики неприсоединения. БРИКС проявляет политическое и экономическое мужество. Страны БРИКС активно переходят к торговле в национальных валютах, создают новое экономическое пространство для обмена товарами и услугами, избавляются от зависимости от западных финансовых институтов (Всемирный банк, Международный валютный фонд и Парижский клуб), учреждают Новый банк развития (НБР) и Пул условных валютных резервов.

Давайте обратимся к цифрам, которые наглядно продемонстрируют успех этого блока. Торговый оборот стран БРИКС увеличился на 300% за последние двадцать лет.

Мы извлекли уроки из однополярного мироустройства и сгораем от нетерпения получить новый опыт. БРИКС выступает за формирование многополярного миропорядка, ориентированного на интересы общественности, а не на классические идеологии правых и левых. Таким образом, крах Берлинской стены может привести нас к краху "однополярной стены".

Автор: Джамаль аль-Кишкий (جمال الكشكي)

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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