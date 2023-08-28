Программа строительства фрегатов типа «Констеллейшн» в США вызывает всё больше вопросов

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Эта программа анонсировалась как современный вариант фрегата "Оливер Х. Перри", недорогой, многочисленный, для выполнения второстепенных задач. Теперь программа фрегатов типа "Констеллейшн" вызывает всё больше вопросов, причём и в самих США.

Последние сообщения из США говорят о том, что дешевой она уже точно не будет. На строительство 20 кораблей, в период до 2034 года, предполагается потратить 21,8 млрд. долларов, т .е. более миллиарда на каждый. Но, учитывая то, что все американские программы имеют тенденцию к удорожанию, в процессе исполнения, вполне возможно, что даже в эти рамки "уложиться" не получится. Тогда как изначально предполагался относительно недорогой корабль по цене ориентировочно в 600-700 млн. долларов. за единицу.

Понятно, что и стоимость "Бьорков" изрядно "подросла", последние Блок III идут уже по 2,2 млрд. долларов, в первую очередь из - за подорожания РЭО и ЗУР. Однако 35 - 40 %, по сравнению с изначально запланированной стоимостью, это явный перебор. Либо цена была изначально занижена для получения контракта, либо никто серьезных расчетов не делал в надежде на то, что вашингтонское лобби и так сможет "продавить" нужный результат. Оно его и продавливает как это часто бывает с американским военно-промышленным комплексом.