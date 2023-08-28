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ТАСС

Эксперт: превосходство истребителей России над F-16 не даст Киеву изменить ход СВО

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Многоцелевой истребитель Су-35 ВКС России
Многоцелевой истребитель Су-35 ВКС России.
Источник изображения: © РИА Новости

Преимущество Украины будет заключаться в поставляемых Западом авиационных боеприпасах, считает турецкий авиационный фотограф и исследователь Джем Догут

АНКАРА, 26 августа. /ТАСС/. Поставки истребителей F-16 Украине не изменят ход специальной военной операции России из-за превосходства в воздухе над ними российских Су-35 и МиГ-31. Об этом заявил турецкий авиационный фотограф и исследователь Джем Догут.

По мнению Догута, преимущество Украины будет заключаться в авиационных боеприпасах, поставляемых западными странами. Он напомнил, что Запад передал Украине различные типы управляемых боеприпасов и крылатых ракет воздушного базирования. Украинские самолеты получили возможность стрелять этими боеприпасами, но, как считает эксперт, не смогли использовать это оружие в полной мере. Самое большое преимущество F-16, по мнению Догута, заключается в более эффективном использовании западных боеприпасов.

"Однако, как я уже сказал, если вы спросите, изменят ли одни F-16 ход войны, то я думаю, что нет. Потому что если мы посмотрим на другую сторону, то у них есть такие самолеты, как Су-35 и МиГ-31 в качестве перехватчиков. Радары этих самолетов превосходят F-16, которые будут закуплены у Нидерландов и Дании. Опять же, что касается ракет "воздух-воздух", то у русских есть ракеты гораздо большей дальности. Если русские смогут хорошо использовать имеющиеся у них радары или самолеты раннего предупреждения и управления А-50, то теоретически они смогут охотиться за F-16", - приводит его слова газета Milliyet.

Как поясняет Догут, при эксплуатации Киевом поставляемых Западом истребителей F-16 "необходимо активно использовать не только радары на борту самолетов, но и радары на земле". "Должны быть базы, на которых будут базироваться самолеты, и они должны быть защищены от возможных российских атак. А это не очень простые задачи", - добавил он.

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер ранее на регулярном брифинге для журналистов заявил, что в октябре Соединенные Штаты начнут обучать украинских военнослужащих управлять истребителями F-16 на базе в штате Аризона, а перед этим они пройдут курсы английского языка.

Президент Украины Владимир Зеленский 20 августа заявил о "прорывной договоренности" с Нидерландами в вопросе поставок 42 истребителей F-16 Украине. Дания также заявила о готовности передать Киеву 19 истребителей F-16, из них 6 поступят на Украину до начала 2024 года. У ВВС Дании около 30 истребителей, которые будут выведены из эксплуатации, когда страна перейдет на более современные F-35. У ВВС Нидерландов 42 таких самолета.

Как ранее заявил на встрече с вашингтонской группой военных обозревателей, участником которой является ТАСС, командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер, подготовка к участию в боевых действиях украинских эскадрилий F-16 может занять до пяти лет. При этом, по его словам, передача Западом самолетов кардинально не переломит ход боевых действий в пользу Киева. 

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Страны
Дания
Нидерланды
Россия
США
Украина
Продукция
F-16
F-35
А-50 ДЛРО
МиГ-31
Су-35
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