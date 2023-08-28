Войти
Военное обозрение

Норвежские F-16, которые передадут Украине, могут нести противокорабельные ракеты

343
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Норвегия в четверг присоединилась к Нидерландам и Дании, объявив, что передаст Украине истребители F-16.

Как пишет Forbes, после продажи большей части своих F-16 в пользу истребителей-невидимок F-35 у Норвегии все еще есть «дюжина старых самолетов в каком-нибудь ангаре». И хотя норвежские F-16AM/BMs в целом похожи на датские и голландские F-16 — построенные в 1980-х годах, глубоко модернизированные в 2000-х годах, реактивные самолеты Норвегии уникальны, по крайней мере, в одном отношении, отмечает издание.

Дело в том, что норвежские F-16 совместимы с противокорабельными ракетами. По словам обозревателя Forbes Дэвида Экса, если военно-воздушные силы Украины хотят внедрить систему воздушного противодействия на море, эти самолёты могут им сильно посодействовать в этом.

Норвегия с ее протяженной береговой линией традиционно уделяет приоритетное внимание морской безопасности. Ещё в 1987 году Королевские ВВС Норвегии начали оснащать единственную эскадрилью F-16, имевшуюся на то время, противокорабельными ракетами Penguin с инфракрасным наведением, разработанными норвежской ракетной компанией Kongsberg, напоминает издание.

По данным Forbes, возможно, у Украины уже есть партия ракет Penguin, так как весной 2022 года появились сообщения о том, что Норвегия отправила их Украине ещё в 2021 году. Если эта информация верна, то Киев может установить эти ракеты под крылом норвежских истребителей F-16 – как только они прибудут, вероятно, в начале 2024 года, отмечает Экс.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Дания
Нидерланды
Норвегия
Украина
Продукция
F-16
F-35
Компании
Kongsberg
Похожие новости
28.08.2023
Сложная надежда: смогут ли «Боевые соколы» помочь Украине
14.08.2023
Стало известно, когда украинские пилоты начнут летать на F-16
26.12.2022
Арабский мир стремится выйти из-под влияния США
13.12.2021
Серый занавес сомкнулся вокруг России
24.09.2015
Норвегия пытается оправдать закупку проблемных американских истребителей
16.10.2008
Мощь НАТО сильно преувеличена
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.08 11:23
  • 54730
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 28.08 10:50
  • 1
Рогозин сообщил о массовом применении ВСУ корректируемых авиабомб на Запорожье
  • 28.08 09:58
  • 4138
Оценка Советского периода в истории России.
  • 28.08 09:57
  • 29
Руководство "Ростеха" оценивает дефицит высококвалифицированных кадров на своих предприятиях в десятки тысяч человек
  • 28.08 08:52
  • 3
Правительство Норвегии подтвердило планы передать Украине истребители F-16
  • 27.08 23:20
  • 1
У России есть способ остановить назревающую войну в Средней Азии
  • 27.08 22:12
  • 8
КТРВ впервые продемонстрирует на "Армии" авиационную крылатую ракету нового поколения X-69
  • 27.08 21:41
  • 29
Хроника 24 июня. Как начался и к чему привел вооруженный мятеж Евгения Пригожина
  • 27.08 16:52
  • 2
Поредевшая украинская авиация огрызается ракетами
  • 27.08 16:28
  • 241
Космонавтика Илона Маска
  • 27.08 15:04
  • 1
Варшава хвастается своей армией, но это лишь иллюзии о могуществе
  • 27.08 14:36
  • 2
Глава NASA сообщил, что первый полет сверхзвукового лайнера X-59 состоится до конца года
  • 27.08 12:19
  • 1
На Украине назвали «Ланцет» своей главной угрозой. Почему эффективность российского беспилотника признают во всем мире?
  • 27.08 09:57
  • 8
Крупным калибром: Минобороны заказало колесные гаубицы «Мальва» для ВДВ
  • 26.08 20:40
  • 48
Названа особенность новой лунной миссии России