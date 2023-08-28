Войти
ТАСС

Президент Венгрии спрогнозировала скорые перемены в области урегулирования на Украине

367
0
0
Президент Венгрии Каталин Новак
Президент Венгрии Каталин Новак.
Источник изображения: AP Photo/ Efrem Lukatsky

Каталин Новак считает, что миссия папского посланника кардинала Маттео Дзуппи "должна сработать"

РИМ, 26 августа. /ТАСС/. Президент Венгрии Каталин Новак выразила мнение, что скоро произойдут перемены в области урегулирования на Украине.

В частности, в интервью газете Il Messaggero она отметила, что миссия папского посланника по урегулированию на Украине кардинала Маттео Дзуппи, посетившего ранее Киев, Москву, Вашингтон и собирающего в Пекин, "должна сработать".

"Я верующий человек и верю в силу, которую Папа Римский Франциск получает от Бога, чтобы действовать во имя общего блага. Он хочет общаться со всеми, я уверена в этом пути и очень надеюсь, что придет время, когда он [понтифик] будет играть ключевую роль в мирных переговорах. Я по-прежнему уверена, что в скором времени произойдут перемены. Уже то, что Дзуппи вел переговоры с ключевыми фигурами, а теперь он будет делать это еще и в Китае, является важным моментом. Существенный сигнал", - сказала Новак.

Ранее президент Венгрии побывала в Киеве, где встретилась с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Она заявляла, что "Венгрия готова сыграть посредническую роль в налаживании мирных переговоров" об урегулировании украинского конфликта. Тогда Новак сообщила, что отправится из Киева в Рим и Ватикан, где встретится с Папой Франциском, которому также "передаст это послание".

"В Киеве у меня был долгий, прямой разговор с Зеленским, и я думаю, что настало время поговорить о том, как построить мир. Я абсолютно согласна с Папой Франциском, даже если я не могу сделать публичное заявление о наличии конкретного мирного плана. Я по-прежнему убеждена, что сейчас мы ближе к осуществлению этого плана, мы уже говорили об этом с понтификом во время его последней поездки в Будапешт, четыре месяца назад, но большего я сказать не могу", - добавила Новак.

Днем ранее после встречи с Франциском в Ватикане она сообщила, что Венгрия и Святой престол условились работать вместе в целях достижения мирного урегулирования конфликта на Украине. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Венгрия
Китай
Россия
США
Украина
Франция
Похожие новости
25.04.2023
Польша отвергла компромиссы с Россией
02.03.2023
Названы европейские страны, которые только выиграли от конфликта на Украине
16.02.2023
Запад недооценил Россию, а "плана Б" на случай поражения Украины у него нет
11.01.2022
Джордж Биб: «Русские постоянно посылали сигналы, которые мы не поняли» (Le Figaro, Франция)
22.10.2021
Структура экспорта стран-поставщиков по фактическим поставкам ПВН по 10 регионам мира в 2013-2020 гг.
05.03.2012
В Швецию - со своим квадратом
16.11.2011
США выдавливают Россию и Китай с рынка вооружений стран Ближнего Востока
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.08 11:23
  • 54730
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 28.08 10:50
  • 1
Рогозин сообщил о массовом применении ВСУ корректируемых авиабомб на Запорожье
  • 28.08 09:58
  • 4138
Оценка Советского периода в истории России.
  • 28.08 09:57
  • 29
Руководство "Ростеха" оценивает дефицит высококвалифицированных кадров на своих предприятиях в десятки тысяч человек
  • 28.08 08:52
  • 3
Правительство Норвегии подтвердило планы передать Украине истребители F-16
  • 27.08 23:20
  • 1
У России есть способ остановить назревающую войну в Средней Азии
  • 27.08 22:12
  • 8
КТРВ впервые продемонстрирует на "Армии" авиационную крылатую ракету нового поколения X-69
  • 27.08 21:41
  • 29
Хроника 24 июня. Как начался и к чему привел вооруженный мятеж Евгения Пригожина
  • 27.08 16:52
  • 2
Поредевшая украинская авиация огрызается ракетами
  • 27.08 16:28
  • 241
Космонавтика Илона Маска
  • 27.08 15:04
  • 1
Варшава хвастается своей армией, но это лишь иллюзии о могуществе
  • 27.08 14:36
  • 2
Глава NASA сообщил, что первый полет сверхзвукового лайнера X-59 состоится до конца года
  • 27.08 12:19
  • 1
На Украине назвали «Ланцет» своей главной угрозой. Почему эффективность российского беспилотника признают во всем мире?
  • 27.08 09:57
  • 8
Крупным калибром: Минобороны заказало колесные гаубицы «Мальва» для ВДВ
  • 26.08 20:40
  • 48
Названа особенность новой лунной миссии России