Экс-замминистра обороны Греции назвал отказ от российских ЗРК преступным решением

ЦАМТО, 25 августа. Решение правительства Греции о выводе из эксплуатации надежных и эффективных российских ЗРК "Тор-М1" и "Оса-АКМ" с возможной их дальнейшей передачей Украине является преступным и авантюрным.

Об этом агентству "РИА Новости" заявил бывший первый заместитель министра национальной обороны Греции, член руководства партии "Народное единство" Костас Исихос.

Портал pronews.gr со ссылкой случайно опубликованный в интернете совершенно секретный документ греческого парламента сообщил, что Греция расторгает договор с Россией на техническую поддержку и обслуживание зенитных ракетных комплексов "Тор-М1" и "Оса-АКМ", находящихся на вооружении греческой армии, несмотря на эффективность этих систем.

Все они расположены на островах Эгейского моря и, хотя были приобретены около 20 лет назад, остаются незаменимыми и считаются надежными. Портал не исключает, что системы ПВО будут отправлены на Украину.

"Это решение об отказе от конкретного вооружения было принято через несколько дней после визита Зеленского в Грецию. В подписанном во время визита соглашении Мицотакиса-Зеленского в сфере обороны среди конкретных вопросов, проработанных главами обоих государств, есть вопрос об увеличении поставок военного оборудования из Греции на Украину", – сказал К.Исихос.

"Известно, что старое советское, как и российское вооружение, крайне необходимо украинцам, потому что они не нуждаются в обучении обращению с техникой этого типа, в том числе ЗРК "Тор-М1" и "Оса", – отметил он.

По словам бывшего замминистра, системы ПВО, которые выводят с островов Восточного и Северного Эгейского моря, были в первой зоне противовоздушной обороны от любой потенциальной угрозы "со стороны соседа" – Турции.

"Поэтому сейчас они исчезают как первая и вторая зоны обороны. Я бы сказал, что чрезвычайно зловещими и авантюрными являются действия греческого правительства по перемещению этих очень важных зенитных систем из первой и второй зон, расположенных напротив побережья Турции на случай возможного начала войны. Это исключительно высокоэффективная система противовоздушной обороны. Не случайно Украина, когда она сегодня ведет переговоры со странами-членами НАТО о возможности получения техники, предпочитает российскую технику или старую советскую технику, потому что ее можно сразу использовать в полевых условиях. Никакой подготовки со стороны украинской армии не требуется", – сказал К.Исихос.

По его словам, пока не понятно, чем заменить российские зенитные системы.

"Снимать с вооружения проверенные, эффективные зенитные системы контрпродуктивно и даже преступно, за исключением, когда вооружения противника смогут преодолеть их, тогда, конечно, вы подумываете об их замене или модернизации. Поскольку ни то, ни другое не произошло, и мы не знаем когда в будущем и на какое вооружение их заменят, сколько еще денег заплатит греческий народ за что-то подобное, означает, что произошедшее – безрассудный поступок со стороны греческого правительства", – заключил политик.

Прим. ЦАМТО:

На мировом рынке средств ПВО малой дальности представлено большое количество конкурирующих систем и стран.

В частности, это мобильный ЗРК "Спайдер" на базе ракет класса "воздух-воздух" "Питон-5" (Израиль), FM-90 (Китай), VL MICA (Франция), IRIS-T (Германия), Т38 "Стилет" (Беларусь), NASAMS II (Норвегия) и др.

Лидерство России с ЗРПК "Панцирь" и различными модификациями ЗРК "Тор" в данном сегменте неоспоримо, поскольку в отличие от использования другими странами в своих низкобюджетных комплексах серийных ракет класса "воздух-воздух" или ПЗРК, Россия поставляет полноценные высокотехнологичные зенитные ракетные системы. В этой связи не случайно, что в последнее время отмечается повышенный спрос на ЗРК "Тор-2МЭ" и ЗРПК "Панцирь-С1".