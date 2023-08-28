Войти
ЦАМТО

ЦАМТО: отказываясь от российских ЗРК, Греция "стреляет себе в голову"

334
0
0
Игорь Коротченко
Игорь Коротченко.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Натрускин

ЦАМТО, 25 августа. Греция не сможет своими силами или с привлечением каких-либо сторонних специалистов обслуживать ранее поставленные этой стране российские ЗРК, они постепенно выйдут из строя и сделают Грецию беззащитной перед лицом, в том числе, террористических атак с воздуха.

Об этом в интервью агентству "РИА Новости" заявил директор ЦАМТО Игорь Коротченко.

Ранее портал pronews.gr сообщил, что Греция расторгнет контракт с Россией на обслуживание зенитных ракетных комплексов "Тор-М1" и "Оса-АКМ", находящихся на вооружении греческой армии.

"Решение Греции разорвать контракт на техническую поддержку и обслуживание указанных комплексов ПВО носит очевидно политизированный характер и крайне негативно отразится на обороноспособности Греции… Поэтому это сознательное принесенное в угоду политической конъюнктуре решение об ущербе национальной безопасности Греции. С точки зрения здравого смысла подобные действия носят характер вредительский и направлены против интересов своей собственной страны", – считает И.Коротченко.

По его словам, альтернативы российской технической поддержке, запчастям и российским специалистам, ранее обслуживавшим поставленные Греции ЗРК, нет.

Каждый комплекс является сложным изделием, состоящим из средств радиолокации, наведения ракет и контроля воздушной обстановки, поэтому только производитель может осуществлять качественное техническое обслуживание, поставку запасных частей, проверку и настройку параметров. Ни собственные силы греческих специалистов, ни обращение к кому-либо еще не смогут заменить Россию, подчеркнул директор ЦАМТО.

Он рассказал, что без технического сопровождения и квалифицированного обслуживания на протяжении жизненного цикла состоящие на вооружении ВС Греции комплексы ПВО постепенно будут выходить из строя, их тактико-технические характеристики будут снижаться, в боевой работе будут возникать сбои.

"Учитывая, что риски угроз международных террористических группировок сегодня включают, в том числе, и возможность использования различного рода беспилотников для совершения террористических атак, система ПВО Греции становится слабым звеном, что в дальнейшем может спровоцировать соответствующие действия со стороны международных террористических группировок", – добавил И.Коротченко.

В то же время он назвал Турцию, ранее купившую российские зенитные системы С-400, а затем отказавшую США в доступе к этой технике или ее реэкспорте, примером ответственного отношения к вопросам защиты в области охраны национального воздушного пространства. Действия Афин, по его словам, являются "некомпетентными и преступно-халатными".

Заменить российские системы западными у Греции не получится, считает И.Коротченко. Во-первых, для этого нужны огромные деньги, которых у Греции, скорее всего, нет, а во-вторых, греческая ПВО, да и вся система национальной обороны, построены с учетом российских систем противовоздушной обороны. То есть "это будет просто катастрофой для системы ПВО Греции", считает он.

Директор ЦАМТО также напомнил об атаке террористами нефтяной инфраструктуры Саудовской Аравии в 2019 году. Тогда система ПВО, построенная из американских ЗРК Patriot, оказалась бессильна против дронов и крылатых ракет.

"Все эти поставки были реализованы давно, сотрудничество в сфере ВТС между Россией и Грецией по системам комплексов ПВО осуществлялось несколько десятилетий, то есть была выстроена вся логистика, вся система обслуживания, подготовлены греческие боевые расчеты, налажены бесперебойное связи и гарантированная поставка запчастей и комплектующих. Получается, что в угоду преступной политической конъюнктуре Греция делает контрольный выстрел себе в голову", – отметил И.Коротченко.

Он также не исключил, что такое решение в Греции приняли для того, чтобы в конечном итоге передать комплексы "Тор-М1" и "Оса-АКМ" Украине.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Греция
Россия
Саудовская Аравия
США
Турция
Украина
Продукция
Patriot ЗРК
Оса-АКМ
С-400 Триумф
Тор-М1
Проекты
БПЛА
Тор ЗРК
Похожие новости
29.11.2022
Греков убеждают ради Украины остаться беззащитными перед Турцией
23.12.2019
Стратегия и тактика ПВО в войнах и конфликтах XXI века
02.12.2019
Не могут отказаться: почему НАТО воюет российским оружием
19.07.2019
NoonPost (Египет): причины, по которым страны жаждут приобрести российские ракеты С-400
21.09.2016
Великий китайский арсенал
25.11.2014
Экспортная орбита
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.08 11:23
  • 54730
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 28.08 10:50
  • 1
Рогозин сообщил о массовом применении ВСУ корректируемых авиабомб на Запорожье
  • 28.08 09:58
  • 4138
Оценка Советского периода в истории России.
  • 28.08 09:57
  • 29
Руководство "Ростеха" оценивает дефицит высококвалифицированных кадров на своих предприятиях в десятки тысяч человек
  • 28.08 08:52
  • 3
Правительство Норвегии подтвердило планы передать Украине истребители F-16
  • 27.08 23:20
  • 1
У России есть способ остановить назревающую войну в Средней Азии
  • 27.08 22:12
  • 8
КТРВ впервые продемонстрирует на "Армии" авиационную крылатую ракету нового поколения X-69
  • 27.08 21:41
  • 29
Хроника 24 июня. Как начался и к чему привел вооруженный мятеж Евгения Пригожина
  • 27.08 16:52
  • 2
Поредевшая украинская авиация огрызается ракетами
  • 27.08 16:28
  • 241
Космонавтика Илона Маска
  • 27.08 15:04
  • 1
Варшава хвастается своей армией, но это лишь иллюзии о могуществе
  • 27.08 14:36
  • 2
Глава NASA сообщил, что первый полет сверхзвукового лайнера X-59 состоится до конца года
  • 27.08 12:19
  • 1
На Украине назвали «Ланцет» своей главной угрозой. Почему эффективность российского беспилотника признают во всем мире?
  • 27.08 09:57
  • 8
Крупным калибром: Минобороны заказало колесные гаубицы «Мальва» для ВДВ
  • 26.08 20:40
  • 48
Названа особенность новой лунной миссии России