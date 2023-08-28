NYT: Украина не применяла американскую технику при ударах по России

Официальные лица США заявили, что трансграничные удары с использованием американского оборудования Украиной не наносились, пишет 25 августа The New York Times.

В течение всего лета, сообщает газета, нарастали удары, многие из которых наносились беспилотниками украинского производства.

«Несмотря на ограниченный эффект от атак, официальные лица США ожидают, что Украина продолжит наносить удары по России», — пишет газета.

Неназываемые изданием официальные лица США утверждают, что если и есть стратегическая цель увеличения числа атак, то она заключается в поддержании морального духа населения и войск Украины. Как отмечает NYT, особенно это важно на фоне провального контрнаступления украинских военных.

Россия продолжает пресекать попытки атак украинскими беспилотниками по объектам в РФ. Так, 26 августа Минобороны РФ сообщило, что попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотниками самолетного типа по объектам на территории Москвы и Московской области была пресечен. Дежурными средствами ПВО беспилотник был уничтожен.

Днем ранее, 25 августа, военное ведомство сообщало, что российские средства противовоздушной обороны сбили беспилотник украинских боевиков над Белгородской областью. Попытка атаки была предпринята около 13 часов.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.