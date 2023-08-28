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Военное обозрение

Австрийский военный эксперт проанализировал ход контрнаступления ВСУ на Запорожском направлении

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Источник изображения: topwar.ru

Контрнаступление ВСУ столкнулось с очень серьезными сложностями, и это уже не могут не признавать на Западе. Все чаще подобные публикации и выступления встречаются в зарубежной прессе – и американской, и европейской.

Австрийский военный эксперт полковник в отставке Маркус Рейснер в интервью ZDF утверждает, что создается такое впечатление, будто бы уже начался поиск виновных в провале украинского контрнаступления. С ним сложно не согласиться. Украинские генералы пытаются перекладывать ответственность на политическое руководство, офис президента Украины – на генералов, Киев – на западных покровителей, а США – на Украину.

Ранее американские военные эксперты требовали, чтобы Украина сосредоточила всю мощь ВСУ именно на Запорожском направлении, а не распыляла свои силы на множество направлений. Президент Украины Владимир Зеленский такие предложения отвергает, утверждая, что в этом случае российские войска дойдут до реки Днепр.

Между тем, украинское командование сообщает о первых прорывах на Запорожском направлении, в районе Работино. Но их результаты будут зависеть от того, что последует на дальнейших линиях обороны. Немецкая пресса признает эвакуацию Купянска в Харьковской области, а ранее даже украинские военные были вынуждены признать сложность обстановки на Купянском направлении из-за продвижения российских войск.

Западные аналитики связывают перспективы ВСУ на Запорожском направлении с несколькими факторами. Во-первых, это мощные минные поля, которые препятствуют продвижению украинских войск. Во-вторых, это высокие потери и нехватка вооружений. За последние три месяца удалось достичь лишь очень ограниченных успехов, если их вообще можно назвать таковыми.

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Страны
Австрия
Германия
США
Украина
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