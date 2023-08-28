Спецподразделения получили парашютные системы для десантирования кинолога с собакой

Источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил, что собаки после прыжка ведут себя "адекватно", а "после приземления готовы к выполнению тех задач, которые перед ними ставятся"

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Военные спецподразделения первыми получили парашютную подвесную систему "Юнкер-ППСС", с помощью которой можно десантировать вместе с парашютистом служебных собак массой до 45 кг с высоты до 4 тыс. м. Об этом сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Спецслужбы закупили тандем для десантирования служебных собак. Служебные собаки ведут себя после выполнения прыжка адекватно, после приземления готовы к выполнению тех задач, которые перед ними ставятся", - сказал собеседник агентства.

Подвесная парашютная система собаки была разработана в России предприятием Ростеха и не имеет аналогов. При закреплении животного в подвесную систему дискомфорта оно не ощущает.