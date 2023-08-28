Источник: в России провели успешные полигонные испытания лазерной пушки

В России провели успешные полигонные испытания лазерной пушки по ликвидации БПЛА

МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. В России провели успешные полигонные испытания лазерной пушки, в ходе которых она уничтожала несколько беспилотников различного типа, сообщил РИА Новости информированный источник.

"На одном из российских военных полигонов были проведены успешные испытания боевого лазера, предназначенного для уничтожения беспилотных летательных аппаратов. Лазерная пушка продемонстрировала высокую эффективность по поражению БПЛА в ближней зоне", - рассказал собеседник агентства.

Как уточнил источник, на испытаниях "боевой лазер инфракрасного спектра обеспечивал физическое поражение дронов, в частности, прожигая аэродинамические поверхности аппаратов или сжигая их корпус вместе с бортовым оборудованием".

"Лазером уничтожались дроны как самолетного, так и квадрокоптерного типа", - добавил он.

Ведущие страны мира активно работают над тактическими лазерными системами подавления и поражения, которые должны, в частности, поражать в воздухе в ближней зоне дроны и боеприпасы. Так, американская компания Lockheed Martin разработала для сухопутных подразделений США прототип мобильного боевого лазерного комплекса ADAM, который должен поражать воздушные цели на дальности до 2 километров. Аналогичная система была создана концерном Boeing – лазерный комплекс HEL MD на шасси грузовика. На испытаниях HEL MD смог поразить в воздухе мины калибра 60 миллиметров и дроны самолетного типа. Концерн не раскрывал дальность работы лазера, однако с учетом максимальной дальности полета 60-миллиметровых мин НАТО дальность действия комплекса можно оценить также в 1,5-2 километра.

Boeing опубликовал видео испытаний своей системы - на кадрах показано, что самолетный дрон был уничтожен благодаря повреждению с помощью лазера его хвостового оперения. В результате беспилотный самолет рухнул, потеряв аэродинамическую устойчивость.