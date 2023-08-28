Источник: в России провели успешные полигонные испытания лазерной пушки

В России провели успешные полигонные испытания лазерной пушки по ликвидации БПЛА
МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. В России провели успешные полигонные испытания лазерной пушки, в ходе которых она уничтожала несколько беспилотников различного типа, сообщил РИА Новости информированный источник.
Как уточнил источник, на испытаниях "боевой лазер инфракрасного спектра обеспечивал физическое поражение дронов, в частности, прожигая аэродинамические поверхности аппаратов или сжигая их корпус вместе с бортовым оборудованием".
"Лазером уничтожались дроны как самолетного, так и квадрокоптерного типа", - добавил он.
Ведущие страны мира активно работают над тактическими лазерными системами подавления и поражения, которые должны, в частности, поражать в воздухе в ближней зоне дроны и боеприпасы. Так, американская компания Lockheed Martin разработала для сухопутных подразделений США прототип мобильного боевого лазерного комплекса ADAM, который должен поражать воздушные цели на дальности до 2 километров. Аналогичная система была создана концерном Boeing – лазерный комплекс HEL MD на шасси грузовика. На испытаниях HEL MD смог поразить в воздухе мины калибра 60 миллиметров и дроны самолетного типа. Концерн не раскрывал дальность работы лазера, однако с учетом максимальной дальности полета 60-миллиметровых мин НАТО дальность действия комплекса можно оценить также в 1,5-2 километра.
Boeing опубликовал видео испытаний своей системы - на кадрах показано, что самолетный дрон был уничтожен благодаря повреждению с помощью лазера его хвостового оперения. В результате беспилотный самолет рухнул, потеряв аэродинамическую устойчивость.