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РИА Новости

Офицер в отставке рассказал, как провалятся атаки Киева на Черном море

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Корабли Черноморского флота
Корабли Черноморского флота.
Источник изображения: © РИА Новости / Василий Батанов

Экс-командир ВВС ЧФ: попытки Киева атаковать объекты в Черном море провалятся

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Попытки украинских диверсионно-разведывательных групп атаковать российские объекты в Черном море обречены на провал, технические возможности морской авиации и кораблей Черноморского флота позволяют нейтрализовать подобные угрозы, но здесь важен профессионализм летчиков и моряков, заявил РИА Новости бывший командующий ВВС ЧФ, генерал-лейтенант в отставке Николай Фадеев.

Российские самолеты 22 августа уничтожили два украинских катера в Черном море. Ночью экипаж самолета Су-30СМ уничтожил разведывательный катер в районе российских газодобывающих установок, утром самолет ВКС РФ уничтожил быстроходный военный катер производства США Willard Sea Force с десантной группой у острова Змеиный.

"Самолет типа Су-30 позволяет в любое время суток найти в воздухе, в море или на суше объект и уничтожить его. Возможности самолета позволяют, морского летчика этому учат на всех этапах его становления как профессионала. Здесь главное, чтобы сам летчик при выполнении боевого задания проявил все свои знания, способности и умение управлять боевой машиной", - сказал Фадеев, комментируя инциденты.

Он подчеркнул, что еще 20 лет назад задания для летчика на Су-27 подобные данному эпизоду не являлись уникальными.

"Другое дело, что тогда было мирное время, и это были учебно-боевые задания, а сейчас военное время, а значит, больше опасности, а значит, нужно больше концентрации и внимания самого летчика. А самолет типа Су-30 не подведет", - сказала бывший командующий.

Летчик морской авиации ЧФ РФ, полковник запаса Юрий Юрин подчеркнул, что уничтожение морских, даже таких малоразмерных целей, как катер, является одной из приоритетных задач летчиков морской авиации.

"Здесь важно взаимодействие авиации и разведки. При получении точных данных разведки морская цель будет однозначно уничтожена. Но и бортовая РЛС (радиолокационная станция - ред.) Су-30СМ позволяет сама такую цель обнаружить в простых и сложных метеоусловиях, днем и ночью, а затем уничтожить ее. Если летчик профессионал и машина исправна, то задача будет выполнена", – сказал Юрин.

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