Пробоина в порту: Россия нанесла удар по морской инфраструктуре ВФУ

Поражен объект, который боевики использовали для запуска дронов

Силы Военно-морского флота России 25 августа нанесли удар по объекту украинской портовой инфраструктуры, который использовался в интересах ВФУ, сообщили в Минобороны РФ. Эффективная разведка и выявление мест, откуда запускаются морские дроны, позволят поражать их ракетами и пресекать использование противником подобных беспилотников, полагают эксперты. В этот же день российские войска успешно отразили 13 атак противника на всех стратегических направлениях, уничтожили до 675 бойцов ВФУ и 38 единиц техники. Безрезультатной оказались и попытки киевского режима атаковать территорию России при помощи БПЛА: девять из них уничтожено, 34 — подавлено средствами радиоэлектронной борьбы.

Порты под ударом

Военно-морской флот России в ночь на 25 августа нанес удар высокоточным оружием по объекту портовой инфраструктуры, который используется в интересах вооруженных формирований Украины, сообщили в военном ведомстве.

— Цель удара достигнута. Объект поражен, — заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Пуск высокоточной крылатой ракеты Источник изображения: Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Скорее всего, использовались крылатые ракеты «Калибр», рассказал «Известиям» военный историк Дмитрий Болтенков.

— Видимо, после того как украинские силы усилили атаки своими морскими дронами, наши сумели вычислить объект, откуда они запускали беспилотники, и поразили его ракетами, — объяснил эксперт. — Мы неоднократно демонстрировали точное наведение ракет. Будем надеяться, что и в этот раз они нанесли достаточно большой ущерб военной инфраструктуре. Нужно активно вести разведку, активно вычислять объекты, откуда запускают дроны, и направлять туда ракеты. ВФУ должны знать, что любая деятельность, которая может нанести нам ущерб, будет пресекаться.

Поддержка авиации и артиллерии

В течение суток российские войска продолжали отбивать атаки ВФУ на донецком, купянском, краснолиманском, запорожском и южнодонецком направлениях.

— На донецком направлении подразделениями Южной группировки войск совместно с действиями штурмовой и армейской авиации успешно отражены три атаки ВСУ в районах населенных пунктов Зализнянское, Клещеевка и Старомихайловка ДНР, — заявил Игорь Конашенков.

На купянском направлении подразделения Западной группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отразили три атаки ВФУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Сергеевка в ЛНР.

На запорожском направлении отражено пять атак противника. Кроме того, в районе населенного пункта Работино уничтожен полевой склад боеприпасов.

Истребитель Су-35 ВКС России Источник изображения: Фото: РИА Новости/Валентин Капустин

На южнодонецком направлении подразделения группировки войск «Восток» отразили атаку противника в районе населенного пункта Сладкое в ДНР и нанесли поражение подразделениям 38-й бригады морской пехоты ВФУ в районе Урожайного.

На краснолиманском направлении группировка войск «Центр» отбила атаку военнослужащих 42-й механизированной бригады ВФУ в районе населенного пункта Кузьмино в ЛНР.

Также нанесено поражение подразделениям 63-й, 67-й механизированных бригад ВФУ и 5-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Червоная Диброва в ЛНР, Торское и Григоровка в ДНР.

На этих направлениях ВФУ потеряли свыше 600 боевиков и 32 единиц техники, включая три танка, две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, пять артиллерийских систем М777, две боевые машины пехоты Bradley, два бронетранспортера Stryker, а также два орудия FH-70 производства Великобритании.

Беспилотный налет

Ночью 25 августа киевский режим попытался совершить террористическую атаку с помощью беспилотников самолетного типа по территории РФ. Девять из них уничтожены над Крымом, 33 подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и потерпели крушение, не достигнув цели, сообщили в Минобороны РФ.

Также ночью российские системы ПВО обнаружили и уничтожили украинскую ракету доработанного комплекса ПВО С-200 над Калужской областью.

Зенитный ракетный комплекс «Стрела-10» Источник изображения: Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Днем 25 августа киевский режим предпринял попытку террористической атаки БПЛА самолетного типа. Дежурными средствами ПВО БПЛА был перехвачен над территорией Бабынинского района Калужской области.

Бригада ВФУ разбита

Российские бойцы 71-го гвардейского мотострелкового полка разбили бригаду ВФУ, состоящую из 1,2 тыс. боевиков. Как это было, узнал военный корреспондент «Известий» Мурад Магомедов.

— Основной удар шел на меня, на мой батальон, на мои рубежи и лесопилки, которые я занял. На меня наступало примерно 1,2 тыс. боевиков, целая бригада, — рассказал командир подразделения.

На кадрах того боя видно, как бронетехника противника горит, а сами украинцы ползут в танковой колее. Большая часть живой силы ВФУ была уничтожена, поэтому, поняв, что шансов выжить у них нет, кто-то из боевиков сдался в плен, а другие побежали назад.

Некоторые российские военнослужащие получили ранения в бою.

Военнослужащий ВС РФ Источник изображения: Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

— Товарища ранило очень серьезно, под обстрелами помогал, оказывал медицинскую помощь, накладывал жгут и организовал эвакуацию, — рассказал военнослужащий 71-го гвардейского полка.

За успешно выполненную боевую задачу заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин вручил бойцам медали.

Уничтожены Су-25

За сутки в зоне спецоперации российские войска уничтожили до 675 бойцов ВФУ и 38 единиц техники, включая танки, гаубицы, САУ и бронеавтомобили.

В Запорожской области пресечена деятельность двух диверсионно-разведывательных групп 31-й бригады морской пехоты ВФУ.

ВКС России в воздушном бою в районе населенного пункта Семеновка в ДНР сбили самолет Су-25 воздушных сил Украины. Еще один штурмовик Су-25 сбили российские средства ПВО в районе населенного пункта Золотая Балка Херсонской области.

Военнослужащий ВС РФ Источник изображения: Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Кроме того, за сутки перехвачены пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, противорадиолокационная ракета HARM, а также одна переделанная в ударный вариант зенитная управляемая ракета С-200 и 73 украинских БПЛА.

Юлия Леонова

Андрей Федоров

Роман Крецул