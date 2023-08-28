Летчик из России предотвратил столкновение F-35 и Су-35 в небе над Сирией

Два F-35 США и российский Су-35 опасно сблизились в небе над Сирией

Истребитель F-35 США и Су-35 воздушно-космических сил (ВКС) России сблизились в небе над Сирией. Об этом 25 августа сообщил заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

«25 августа с 09:32 в районе Эт-Танф на высоте около 6 500 метров пара истребителей F-35 коалиции допустила опасное сближение с самолетом Су-35 ВКС России, совершавшим плановый полет вдоль южной границы Сирии», — сообщил Кулить на брифинге.

Он отметил профессионализм российского летчика, который, по его словам, сделал всё необходимое, чтобы избежать столкновения.

По словам Кулитя, за последние сутки самолеты и беспилотники коалиции 17 раз приводили к опасным ситуациям в районе Эт-Танф, в котором есть международные воздушные трассы. Также БПЛА коалиции 11 раз нарушили протоколы деконфликтации.

Ранее Кулить сообщал, что 23 августа в районе Эт-Танф на высоте около 6,5 тыс. м истребитель F-16 «коалиции» допустил опасное сближение с самолетом Су-35 ВКС России. В этот же день ЦПВС сообщили, что ВКС России нанесли удары по пунктам управления террористической организации, ликвидировав до 25 боевиков.