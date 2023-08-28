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ТАСС

Путин поручил рассмотреть вопрос создания космических аппаратов для "низкого" космоса

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Источник изображения: Михаил Климентьев/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Также президент дал поручение изучить вопрос изготовления опытных образцов подобных аппаратов

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил Роскосмосу и Агентству стратегических инициатив (АСИ) изучить вопрос создания космических аппаратов для предельно низких орбит (до 200 км), а также изготовления опытных образцов подобных аппаратов. Об этом говорится в перечне поручений по итогам пленарного заседания форума "Сильные идеи для нового времени", состоявшегося 29 июня.

"[Поручаю] рассмотреть вопрос о создании космических аппаратов, функционирующих на предельно низких орбитах (до 200 км), и изготовлении опытных образцов таких аппаратов для проведения испытаний", - говорится в поручении. Ответственными указаны глава Роскосмоса Юрий Борисов и гендиректор АСИ Светлана Чупшева.

Срок исполнения поручения - до 1 декабря.

На форуме АСИ "Сильные идеи для нового времени" президент пообщался с Вячеславом Темкиным, представляющим инновационное предприятие "Кипр" из Сергиева Посада. Тот рассказал Путину, что занимается проблемой длительного удержания космических аппаратов в "низком" космосе на высотах до 200 км, тогда как все современные спутники работают на высотах от 500 км. Темкин попросил главу государства дать указание Роскосмосу предусмотреть бюджет на завершение совместных испытаний и изготовление пяти опытных образцов пяти малогабаритных спутников, а также на проведение летных испытаний в космосе. Кроме того, Темкин попросил поручить правительству разработать программу по освоению "низкого" космоса и предусмотреть ассигнования на ее реализацию.

Как доложил президенту в начале июля глава Роскосмоса Юрий Борисов, госкорпорация активно рассматривает предложение Темкина и продолжит сотрудничество с ним. 

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Кипр
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
Путин Владимир
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