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ТАСС

Индийский луноход проехал 8 м по поверхности спутника Земли

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Индийский луноход "Прагьян"
Индийский луноход "Прагьян".
Источник изображения: siasat.com

Его оборудование работает штатно

НЬЮ-ДЕЛИ, 25 августа. /ТАСС/. Индийский луноход "Прагьян" преодолел 8 м по лунной поверхности. Все его научное оборудование работает штатно. Об этом сообщила Индийская организация космических исследований (ISRO) на странице в социальной сети X (ранее Twitter).

"Луноход успешно преодолел расстояние около 8 м. Полезные нагрузки лунохода LIBS и APXS включены. Вся полезная нагрузка двигательного модуля, посадочного модуля и лунохода работает штатно", - говорится в сообщении.

"Прагьян" оборудован рентгеновским спектрометром альфа-частиц (APXS), чтобы определить элементный состав лунного грунта и горных пород вокруг места приземления, и лазерным спектроскопом (LIBS), который позволяет определить химический состав и минералогический состав лунной поверхности.

Луноход "Прагьян" ("познание", "мудрость") проработает по меньшей мере один лунный день (14 земных суток). Как сообщили индийские ученые, в районе лунного Южного полюса обнаружены выходы породы, которые могут многое рассказать об образовании Луны. Кроме того, экспедиция должна продолжить начатые индийской орбитальной станцией "Чандраян-1" поиски воды на спутнике Земли. Полученные данные позволяют предположить, что замерзшая вода присутствует в некоторых кратерах. Если лед будет обнаружен, ученые получат уникальную возможность для анализа и понимания истории появления воды в Солнечной системе.

В минувшую среду спускаемый модуль индийской миссии "Чандраян-3" успешно прилунился в районе Южного полюса спутника Земли. Индия стала четвертой страной мира, которой удалось осуществить мягкую посадку аппарата на Луне - после СССР, США и Китая. Индия также стала первым государством, осуществившим мягкую посадку на Южном полюсе Луны. Ранее при попытке совершить посадку в этом районе потерпела катастрофу российская станция "Луна-25". 

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