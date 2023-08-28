В технополисе "Эра" обсудили вопросы применения БПЛА и искусственного интеллекта

Как сообщили в Минобороны РФ, также были подведены итоги работы иннограда на форуме "Армия-2023"

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Стратегическая сессия под председательством заместителя председателя правительства Российской Федерации - министра промышленности и торговли Дениса Мантурова состоялась в Военном инновационном технополисе "Эра". Мероприятие, прошедшее при участии первого заместителя министра обороны России Руслана Цаликова, было посвящено применению беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и внедрению технологий искусственного интеллекта в современных разработках, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"На заседании были подведены итоги работы иннограда на Международном военно-техническом форуме "Армия-2023", а также заключено трехстороннее соглашение о сотрудничестве между технополисом "Эра", Федеральным центром прикладного развития искусственного интеллекта и управлением развития технологий искусственного интеллекта Министерства обороны Российской Федерации", - сказали в ведомстве.

Там уточнили, что участие в сессии приняли заместитель министра обороны Российской Федерации генерал армии Павел Попов, представители Минобороны России, федеральных органов исполнительной власти, органов военного управления, предприятий промышленности, научных и образовательных организаций.

Как рассказали в военном ведомстве, также в рамках рабочей поездки Денис Мантуров и Руслан Цаликов проинспектировали работу центра машинного обучения, в котором апробируются элементы искусственного интеллекта. Кроме того, в рамках тематической выставочной экспозиции был представлен широкий спектр современных беспилотных летательных аппаратов различного назначения, сопутствующие им оборудование и программное обеспечение.