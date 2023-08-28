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Военное обозрение

Украинские Telegram-каналы публикуют кадры первого ЗРК 2К12 «Куб», который ВСУ передала Чехия

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Источник изображения: topwar.ru

В украинских Telegram-каналах распространяются фотографии с первым зенитным ракетным комплексом (ЗРК) 2К12 «Куб», который Чехия передала для нужд вооруженных сил Украины (ВСУ).

На опубликованных кадрах мы видим украинского военнослужащего, который сфотографирован на фоне зенитного ракетного комплекса. Это – первый переданный Киеву ЗРК «Куб».

Ранее власти Чехии пообещали Украине передать для ВСУ две батареи ЗРК «Куб» и ракеты к ним. ЗРК «Куб» был разработан и выпускался в Советском Союзе в 1967-1983 гг. В экспортной версии он поставлялся в страны Организации Варшавского договора и дружественные по отношению к СССР страны Азии и Африки.

Источник изображения: topwar.ru

Чехословакия в 1973-1975 гг. получила от СССР как минимум 10 зенитных ракетных комплексов «Куб». После распада единого чехословацкого государства они перешли «по наследству» к образовавшимся вместо ЧССР Чехии и Словакии. После начала вооруженного конфликта на Украине власти Чехии обсуждали возможность передачи данных ЗРК киевскому режиму и, в конечном итоге, пришли к выводу о необходимости данных поставок.

Еще в 2021 году власти Чехии рассматривали возможность замены данных ЗРК на вооружении чешской армии системами противовоздушной обороны Spyder израильского производства. Поэтому Прага с легкостью решила передать старые советские ЗРК украинским формированиям.

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Страны
Польша
Россия
Словакия
Украина
Чехия
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