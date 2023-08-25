Частная наркология доктора Лебедева в Туле

Наркомания и алкоголизм приносят множество негативных изменений в жизнь не только больных, но и их родственников. Любая зависимость – это серьезное заболевание, которое необходимо лечить в срочном порядке. При этом рекомендуется не ставить себе диагноз самостоятельно, а обратиться к наркологу. Самолечение может быть очень опасно для больного, поскольку применение лекарств без назначения врача может привести к появлению побочных эффектов. Терапия должна осуществляться только под контролем нарколога, с соблюдением соответствующего протокола лечения.

Наркологический центр Лебедева помогает преодолеть различные формы аддикций: алкогольную, наркотическую, игровую. Для удобства пациентов открыты клиники во многих городах России. В наркологию можно круглосуточно обратиться для консультации и записи на лечение. Медицинский центр сотрудничает с большинством реабилитационных клиник по всей России. Для каждого пациента в персональном порядке подбирается подходящее учреждение, в зависимости от бюджета клиента и места расположения клиники.

Опытные сотрудники клиники Лебедева подбирают действенную программу лечения на основании физиологических особенностей человека и срока зависимости. Медики внимательно изучают историю болезни каждого пациента и подбирают способ лечения наркотической или алкогольной зависимости.

Перечень услуг клиники доктора Лебедева

Наркология доктора Лебедева предоставляет следующие услуги:

Нарколог выводит больного из запоя на дому или в стенах клиники.

После прерывания запоя проводятся детоксикационные процедуры, направленные на очищение организма.

Круглосуточный выезд на дом к пациенту.

Оказание наркологической помощи на дому и в стационаре.

Оказание психологической помощи.

Проведение различных методик кодирования.

Помощь в выборе центра реабилитации.

При прохождении комплексного курса лечения и реабилитации в наркологии доктора Лебедева пациенту предоставляется полный перечень лечебных услуг для возвращения к полноценной жизни. В клинике работают опытные врачи разных направлений: наркологи, психиатры, аддиктологи, психотерапевты и т.д.

Принципы работы наркологической клиники доктора Лебедева в Туле

Деятельность медицинского центра связана с эффективным избавлением от наркомании, алкоголизма, лудомании и других зависимостей. Клиника дорожит своей репутацией, поэтому зависимые и их семьи могут рассчитывать на анонимность. Центр стремится к тому, чтобы каждый клиент полностью избавился от зависимостей и продолжил жить благополучной жизнью.

В стенах клиники пациенты получают не только медикаментозное лечение, но и эффективную психологическую помощь. При возникновении ситуаций, когда пациент не заинтересован в лечении, к нему находят подход, который повышает его мотивацию на прохождение полного курса терапии.

Принципы, которым следует медперсонал центра:

Применение исключительно безопасных и сертифицированных лекарств.

Высокий уровень обслуживания, организованный режим дня.

Все данные клиентов находятся в полной сохранности, клиника гарантирует абсолютную конфиденциальность.

Удобные палаты, оснащенные всей необходимой мебелью и техникой для комфортного нахождения в клинике.

Врачи медицинского центра Лебедева с ответственностью относятся к своей работе и прекрасно осознают, как сложно пациентам бороться с аддикцией. Поэтому в процессе реабилитации медперсонал не оставляет больных один на один с проблемами и регулярно оказывает психологическую помощь. Также в любой момент зависимого могут посетить близкие родственники.

Преимущества медицинского центра Лебедева в Туле

Среди достоинств клиники можно выделить:

Профессиональный медперсонал, который постоянно проходит курсы повышения квалификации.

Огромный штат сотрудников. В клинике работают мастера своего дела: врачи различных специализаций, соцработники.

Возможность выбора места прохождения лечения. Каждый пациент может пройти курс терапии на дому, амбулаторно или стационарно.

Лечение проводится сертифицированными лекарственными препаратами, с использованием современного оборудования.

Перед началом лечения каждый пациент проходит диагностику общего состояния, на основании которой определяют наличие заболеваний. Также оценивается психологическое состояние больного.

При ухудшении состояния есть возможность провести необходимые реанимационные мероприятия.

Использование исключительно передовых методик лечения зависимостей.

Для каждого пациента индивидуально подбирается программа лечения, согласно рекомендациям медиков.

Врач регулярно следит за динамикой лечения. Ежедневно проверяется состояние больного и оценивается эффективность метода терапии. При необходимости вносятся корректировки.

Психотерапевт использует только безопасные практики, которые ранее были признаны эффективными в лечении аддикций.

Медики ведут круглосуточный контроль за состоянием больного.

Пациенты и их семьи могут рассчитывать на конфиденциальность.

Уютные палаты оснащены всем необходимым. Различные категории номеров: от Люкса до бюджетных.

Родственникам больного оказывают психологическую помощь, дают рекомендации на будущее.

Исключена возможность передачи алкоголя или запрещенных веществ третьими лицами.

Клиника расширила географию лечения зависимостей: наркология доктора Лебедева сотрудничает со множеством российских клиник. Центр готов помочь клиенту в выборе клиники, подходящей по расположению. Анонимное лечение дает гарантию, что в дальнейшей жизни пациенты не будут иметь проблем с устройством на работу, при получении водительского удостоверения, поступлении в учебное заведение и т.д. Лечение в клинике не повлияет негативно на его полноценную жизнь в обществе.

Поэтапный процесс оказания наркологической помощи в Туле

Порядок проведения медицинских услуг в клинике доктора Лебедева:

Заявка. Больной или его близкие родственники обращаются в медицинский центр и оставляют заявку на лечение.

Выезд врача. За короткий срок нарколог приезжает на дом к зависимому.

Установка капельницы для детоксикации организма. Врач проводит комплекс процедур для выведения токсинов из организма больного.

Доставка больного в стационар. Данный этап реализуется исключительно после добровольного согласия зависимого.

Комплексная программа лечения нарко- и алкозависимости

Для успешного преодоления аддикции в наркологической клинике доктора Лебедева применяется следующий комплекс процедур:

Снятие ломки, вывод из запоя. Детоксикация проводится несколькими способами, которые отличаются ценой и объемом процедур. В программу лайт входит 1 капельница, проводится стандартное очищение организма от вредных веществ и предоставляются необходимые лекарства на следующие 3 дня. Процедура двойного очищения включает в себя 2 капельницы и набор препаратов на ближайшие дни. Программа максимум состоит из трех капельниц, что обеспечивает максимальный эффект.

Восстановление организма. Этот этап включает в себя комплекс терапевтических процедур, направленных на ликвидацию негативных последствий употребления алкоголя и наркотиков, а также возобновление нормальной работы внутренних органов. Применяемая методика включает в себя использование препаратов седативного действия, а также витаминов группы В и магния. Параллельно с этими средствами используются специальные составы, способствующие восстановлению полноценной функциональности сердца, почек, печени и других органов, которые могли пострадать вследствие употребления запрещенных веществ или спиртного.

Психотерапия. Проведение персональных психотерапевтических сессий – неотъемлемая стадия лечения зависимости. На сеансах пациент учится контролировать свои эмоции и сопротивляться тяге к наркотическим веществам и алкоголю. Психотерапия включается в программу лечения, когда аддикт уже способен адекватно оценивать ситуацию. Медики клиники доктора Лебедева в Туле используют разнообразные, хорошо зарекомендовавшие себя методики.

Противорецидивная терапия. Для устранения тяги к наркотикам и этанолу используются различные методы кодирования: нейролингвистическое программирование, гипнотическое воздействие, физиотерапия, психологическое внушение, а также с использованием медикаментов.

Закрепление результатов лечения. Зафиксировать успех терапевтического курса позволяет пребывание в центре реабилитации, прохождение программы «12 шагов» амбулаторно, а также персональные сеансы психотерапии.

Вернуться к трезвости, избавиться от зависимости и стать полноценным членом общества, можно лишь с использованием комплексного метода терапии.

Методы психосоциальной реабилитации от алкоголизма и наркотической зависимости

Реабилитация считается самым длительным и трудозатратным этапом лечения, от которого зависит дальнейшая жизнь зависимого. В медицинском центре доктора Лебедева врачи и социальные работники помогают пациентам научиться справляться со всеми сложностями жизни без использования алкоголя или наркотиков. Благодаря этому, им удается вернуться в обычную жизнь. Для успеха в прохождении этапа социальной адаптации врачи разработали действенную методику, которая обладает следующими особенностями:

Психотерапевт проводит регулярные сеансы, в процессе которых он помогает пациенту проработать психологические травмы и сформировать новые позитивные установки. В ходе сессий пациент учится справляться с негативными чувствами и преодолевать сложности.

В ходе лечения больного окружают только трезвые люди. Также здесь предусмотрен организованный распорядок дня, полезное и сбалансированное питание, проведение разных мероприятий. Это все способствует формированию полезных привычек в дальнейшей жизни.

Благоприятное окружение. В клинике находятся люди, которые объединены одной целью: избавиться от пагубной привычки. Наличие единомышленников в значительной степени увеличивает эффективность процедур.

Проводятся занятия в группах для созависимых родственников. Психотерапевт на таких мероприятиях помогает родным научиться понимать своих зависимых близких и построить с ними правильные отношения. Это один из важных этапов, так как здоровые взаимоотношения в семье играют важную роль в реабилитации больного.

Каждый комплекс лечебных мероприятий подбирается персонально для каждого пациента. Если следовать рекомендациям врача, гарантирован следующий результат:

Выявление и устранение истинных причин, которые приводят к зависимости.

Формирование стимула жить, ставить цели и достигать их.

Появление новых жизненных принципов, расширение кругозора.

Возвращение в социум, формирование нового круга общения.

Лечение наркотической зависимости

Высококвалифицированный персонал клиники доктора Лебедева эффективно избавит от ломки и зависимости от наркотиков. При отказе больного от лечения врач поможет его замотивировать на лечение.

Можно выделить несколько стадий развития наркомании:

Начальный этап – психологическая зависимость. Формируется в тот момент, когда человек впервые попробовал наркотики и получил удовольствие. Прежние интересы и увлечения постепенно вытесняются из жизни наркомана. Появление физической зависимости. Прием запрещенных препаратов приводит к негативному воздействию на центральную нервную систему, что становится причиной сбоев в работе организма и проблем с психикой. Зависимость становится хронической. Постоянный прием наркотиков становится жизненно важным.

Пошаговый процесс проведения комплекса процедур, направленных на избавление от наркотической зависимости:

Беседа с зависимым. Целью этого этапа считается выявление желания пройти лечение. При отказе от терапии врач поможет найти для больного мотивацию для прохождения реабилитации.

Пациента перевозят в клинику, размещают его в уютной палате. После заселения медперсонал знакомит больного с распорядком дня, действующим на весь срок лечения.

Больной проходит полную диагностику, в ходе которой проверяют физическое состояние, наличие хронических заболеваний. После прохождения полного обследования врачи начинают разрабатывать персональную программу лечения и реабилитации.

Проведение детоксикации. Для очистки организма от наркотических веществ и снятия ломки пациенту ставят капельницу, проводят ультрабыстрый опиоидный детокс и различные аппаратные процедуры.

Проведение процедур для восстановления организма. Врач назначает прием препаратов, помогающих ликвидировать психические отклонения и улучшить функционирование всех органов.

Работа с психотерапевтом. Этот этап достаточно длительный и играет важную роль в реабилитации наркозависимого. После прохождения психологической реабилитации пациент начинает переоценивать свою систему ценностей, избавляться от негативных паттернов и кардинально менять мышление.

Ресоциализация. Заключительная стадия в процессе реабилитации. Человек начинает постепенно возвращаться в социум. На данном этапе с наркоманом работают социальные работники, которые помогают наладить отношения с семьей и найти новых друзей.

Как понять, что у человека алкогольная зависимость

Симптомы алкоголизма:

Больной систематически употребляет алкосодержащие напитки, постоянно увеличивая крепость и дозировку.

Зависимый все чаще начинает употреблять алкоголь, появляются признаки похмелья.

Спиртное начинает употребляться в больших количествах, человек теряет контроль над собой.

Чтобы избавиться от зависимости недостаточно вывести алкоголика из запоя и провести детоксикацию организма. Большая часть успеха зависит от психологического настроя больного. При обращении в центр разрабатывается метод лечения, основываясь на физическом и психологическом состоянии больного.

Кодирование от алкогольной зависимости

На текущий момент существует несколько методов кодирования от алкоголизма:

Медикаментозный. Суть заключается во введении препарата на основе дисульфирама, который блокирует расщепление этанола в организме, или налтрексона, который нейтрализует действие алкоголя.

Гипнотический. Кодировка представляет собой метод психологического воздействия, в результате чего на подсознательном уровне возникает связь между алкоголем и негативными эмоциями.

Физиотерапевтический. Метод представляет разные виды рефлексотерапии, которые заменяют положительные эмоции, вызываемые ранее приемом алкоголя.

Любой метод кодирования возможен только в случае, если диагноз был подтвержден. Также врачу важно получить согласие на процедуру от самого пациента. Насильно заставить избавиться от зависимости не получится.

Также должна быть пройдена полная диагностика физиологического состояния больного. У него не должно быть противопоказаний к проведению процедуры, а также в крови должен отсутствовать этанол. За 10-14 дней до кодирования больной не должен употреблять спиртосодержащие продукты.

Особенности пациента, которые учитываются при выборе метода кодирования:

возраст и пол;

физическое и психическое состояние;

наличие хронических патологий;

длительность алкозависимости;

проводилась ли процедура ранее.

После изучения факторов риска, врач выбирает вариант кодировки. Срок действия кодировки в среднем составляет 1-5 лет. Меньший срок не дает эффективного результата, поэтому опытные наркологи используют исключительно долговременные способы.

Признаки запоя

Запоем называют патологическое состояние, возникающее на фоне употребления спиртных напитков дольше суток. Он негативно влияет на психологическое состояние пациента, провоцируя возникновение неврологических расстройств. При запое нарушается деятельность жизненно важных внутренних органов.

Длительный прием алкогольных напитков сопровождается:

сухостью кожных покровов;

тремором рук;

дегидратацией;

усиленной жаждой;

проблемами со сном;

рвотой и тошнотой;

слабостью;

обострением хронических болезней;

перепадами настроения – периоды апатии резко сменяются сильной агрессией;

угнетением психики;

гипертонией.

При запое зависимый ежедневно употребляет алкоголь. В противном случае у пациента возникает синдром отмены. Абстиненция сопровождается тремором конечностей, нарушением функций пищеварительного тракта, резкими головными болями, бессонницей, раздражительностью и тревожностью. Очередная порция спиртного помогает заглушить такие негативные проявления.

Диагностические методы

Анамнез

На ранней стадии диагностики необходим сбор анамнеза. Наркологу нужно узнать мельчайшие подробности болезни пациента. В рамках дифференцирования заболевания специалист опирается на указанные в МКБ-10 параметры диагностики алкоголизма.

Проведение физического обследования.

Закончив сбор анамнеза, специалист приступает к осмотру пациента. В ходе обследования нарколог:

измеряет пульс;

оценивает состояние легких и сердца;

измеряет показатели артериального давления;

исследует состояние печени путем пальпации;

выявляет заболевания нервной системы.

Физикальное обследование – важный этап медицинского обследования. Врач определяет стадию болезни, ставит предварительный диагноз и назначает последующие диагностические мероприятия, опираясь на результаты этого обследования.

Биохимическая диагностика.





При запое показано проведение следующих лабораторных исследований:

клинического анализа крови, результаты которого показывают состояние иммунной системы организма;

серологического анализа крови, позволяющего диагностировать инфекции;

общего анализа мочи, который помогает определить состояние органов мочевыделительной системы;

биохимии крови, позволяющей оценить функционирование печени и сердца.

Аппаратные методики.

В рамках проведения УЗИ внутренних органов выявляется степень негативного воздействия этанола на организм. Проведение электрокардиографии необходимо при патологическом увеличении сердечной мышцы, болевых ощущениях в районе сердца. Компьютерную томографию применяют для диагностики разнообразных патологий внутренних органов.

Выполнение психологического тестирования.

Во время психодиагностики нарколог опирается на Миннесотский стандартизированный многофазный метод исследования личности. При проведении тестирования определяется стадия алкозависимости, диагностируется скрытая форма аддикции. Благодаря этой диагностике можно обнаружить наличие неявной склонности к употреблению спиртного.

Консультации узких специалистов.

Порой возникает потребность в проведении дополнительных консультаций врачей смежных специальностей. Подобные диагностические мероприятия необходимы для разработки эффективной схемы терапии, учитывающей индивидуальные особенности организма алкозависимого.

Методы лечения алкоголизма

При запое состояние алкозависимого резко ухудшается из-за интоксикации этанолом и его метаболитами. На первом этапе лечения используется детокс с применением медикаментов. Детоксикация помогает при возникновении у зависимого абстиненции, острого алкогольного расстройства. Наиболее важным этапом лечения алкозависимости является вывод из состояния запоя и проведение детоксикационных процедур. В рамках комплексной терапии алкоголизма устраняются признаки отравления этанолом и предупреждается развитие психозов.

Проведение инфузионной терапии.

С помощью капельной инфузии происходит смягчение острого абстинентного синдрома на фоне применения фармакологических препаратов. Специалист прибегает к внутривенным вливаниям, зачастую в качестве основы используют физраствор хлорида натрия.

Из-за продолжительного употребления спиртосодержащих напитков у алкоголика возникает дегидратация, дефицит витаминов и минеральных веществ. При проведении капельницы восполняется объем крови, активизируется выведение токсинов из организма, происходит облегчение симптомов запоя.

В наркологической клинике доктора Лебедева применяются стандарты терапии алкоголизма, разработанные Минздравом России. В состав капельниц входят:

успокоительные препараты;

кардиопротекторы;

гепатопротекторы;

нейрометаболические стимуляторы.

Инфузионная терапия способствует:

устранению дефицита электролитов;

очищению крови от токсинов;

восполнению жидкости в организме.

Методы эфферентной терапии.





Под эфферентной терапией понимается комплекс методик, предназначенных для нормализации состава крови пациента. Она включает в себя:

Плазмаферез – забор крови пациента с целью очищения. Кровь, прошедшую очистку от токсичных веществ, обратно вводят алкозависимому.

Внутривенное лазерное облучение крови – действенная и безопасная процедура, предусматривающая использование лазерного оборудования. Благодаря такой терапии активизируются обменные процессы, выводятся вредные вещества из организма, повышается иммунитет.

Внепочечное очищение крови.

Энтеросорбция – процедура очистки ЖКТ от токсинов и продуктов распада этанола путем связывания и выведения их энтеросорбентами.

Лимфоцитоферез – способ механического выведения лимфоцитов.

Экстракорпоральное электрохимическое окисление крови.

Лечение ионизированным воздухом.

Существует ряд противопоказаний к применению методов, входящих в состав эфферентной терапии. В частности, от сеансов плазмафереза стоит воздержаться при остром инфаркте миокарда, прогрессирующей стенокардии. Эта процедура противопоказана и при остром нарушении мозгового кровообращения, низком содержании белка в плазме крови.

Стоимость лечения в наркологии доктора Лебедева в Туле - tula.alkodoctor24.ru

Цена полного курса терапии формируется персонально и зависит от множества аспектов:

количества процедур;

применяемых лекарств;

стадии зависимости;

сложности клинического случая;

наличия сопутствующих заболеваний;

длительности терапии;

времени проживания в стационаре.

Точный расчет стоимости лечения алкоголизма и наркомании доступен только после полного изучения врачом особенностей конкретного случая. Подробнее узнавайте по указанному телефону. Записаться на консультацию можно прямо сейчас