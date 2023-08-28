Войти
ТАСС

Bloomberg: союзники Киева признают, что помогать ему на прежнем уровне будет сложно

367
0
0
Погрузка 155-мм кассетных активно-реактивных снарядов М864 DPICM военнослужащими 82-го артиллерийского полка 1-й бронетанковой бригады 1-й кавалерийской дивизии армии США во время боевых стрельб в ходе учений в Южной Корее, 20.09.2016
Погрузка 155-мм кассетных активно-реактивных снарядов М864 DPICM военнослужащими 82-го артиллерийского полка 1-й бронетанковой бригады 1-й кавалерийской дивизии армии США во время боевых стрельб в ходе учений в Южной Корее, 20.09.2016.
Источник изображения: Gabriel Jenko / армия США

Как указали в агентстве, "запасы боеприпасов, в частности, заканчиваются, а производство их в США и Европе не будет наращиваться до конца 2024 года"

НЬЮ-ЙОРК, 25 августа. /ТАСС/. Запасы боеприпасов США и ЕС истощены, отсутствие прорыва в контрнаступлении Киева осложняет оказание помощи Украине на прежнем уровне. Об этом пишет агентство Bloomberg.

"Союзники Украины сейчас обеспокоены тем, что война перерастает в длительные боевые действия, что укрепляет позиции [России] по мере того, как надежды на достижение украинскими силами окончательного прорыва в этом году тают, - отмечается в статье. - <...> Окно возможностей для дальнейших масштабных действий сужается из-за приближения осенней холодной и влажной погоды. Украина и союзники обещают бороться столько, сколько потребуется, но чиновники признают, что повторить уровень массивной поддержки будет сложной задачей".

"Запасы боеприпасов, в частности, заканчиваются, а производство их в США и Европе не будет наращиваться до конца 2024 года. Кроме того, истребители F-16, вероятно, не поступят ранее следующего года", - обращает внимание издание.

По оценкам агентства, по мере продолжения контрнаступления поддержание оказания помощи со стороны США все труднее с политической точки зрения. В частности, осенью в Конгрессе США ожидаются ожесточенные дискуссии по вопросу одобрения нового законопроекта по финансированию Украины. "Дебаты республиканцев (претендентов в кандидаты на пост президента от партии - прим. ТАСС) на этой неделе обозначили растущую враждебность в партии касательно отправки помощи и вооружений Украине", - говорится в публикации.

Вместе с тем, отмечает издание, европейские чиновники обеспокоены тем, что президент США Джо Байден может в итоге подтолкнуть Украину к переговорам в связи с отсутствием значительного прогресса на поле боя, так как "предвыборная кампания накалится в 2024 году". 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
F-16
Проекты
Евросоюз
Похожие новости
27.06.2023
Китай окажется на вершине политического Олимпа. Вот причем тут Россия
26.06.2023
В Италии рассказали, кто хочет устроить в России вторые 90-е
01.02.2023
В России оценили способность противостоять F-16
08.09.2021
Московский центр Карнеги об отношениях с Украиной
16.11.2020
БПЛА: эволюция применения на примере Ближнего Востока
10.05.2018
Под крыло Эрдогана
12.04.2013
Украина-Польша: реанимация оборонно-промышленного сотрудничества
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.08 11:23
  • 54730
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 28.08 10:50
  • 1
Рогозин сообщил о массовом применении ВСУ корректируемых авиабомб на Запорожье
  • 28.08 09:58
  • 4138
Оценка Советского периода в истории России.
  • 28.08 09:57
  • 29
Руководство "Ростеха" оценивает дефицит высококвалифицированных кадров на своих предприятиях в десятки тысяч человек
  • 28.08 08:52
  • 3
Правительство Норвегии подтвердило планы передать Украине истребители F-16
  • 27.08 23:20
  • 1
У России есть способ остановить назревающую войну в Средней Азии
  • 27.08 22:12
  • 8
КТРВ впервые продемонстрирует на "Армии" авиационную крылатую ракету нового поколения X-69
  • 27.08 21:41
  • 29
Хроника 24 июня. Как начался и к чему привел вооруженный мятеж Евгения Пригожина
  • 27.08 16:52
  • 2
Поредевшая украинская авиация огрызается ракетами
  • 27.08 16:28
  • 241
Космонавтика Илона Маска
  • 27.08 15:04
  • 1
Варшава хвастается своей армией, но это лишь иллюзии о могуществе
  • 27.08 14:36
  • 2
Глава NASA сообщил, что первый полет сверхзвукового лайнера X-59 состоится до конца года
  • 27.08 12:19
  • 1
На Украине назвали «Ланцет» своей главной угрозой. Почему эффективность российского беспилотника признают во всем мире?
  • 27.08 09:57
  • 8
Крупным калибром: Минобороны заказало колесные гаубицы «Мальва» для ВДВ
  • 26.08 20:40
  • 48
Названа особенность новой лунной миссии России