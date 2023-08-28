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В России разработали разведывательный дрон из полипропилена

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Военнослужащий запускает БПЛА
Военнослужащий запускает БПЛА.
Источник изображения: lenta.ru

Российские специалисты разработали складной разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Ворон-75» из легкого материала — вспененного полипропилена. Об этом представитель компании-разработчика «Связь Спецзащита» Дмитрий Зубарев сообщил ТАСС.

Он отметил, что максимальная дальность полета дрона составляет 100 километров. Также беспилотник из вспененного полипропилена менее заметен для средств радиоэлектронной разведки противника, чем дроны с карбоновым или металлическим покрытием. «На большой высоте наш БПЛА довольно сложно запеленговать, поэтому с ним можно проводить разведывательные операции», — сказал Зубарев.

По его словам, складывающийся пополам беспилотник со съемными крыльями можно транспортировать в обычном рюкзаке, а подготовка к полету занимает около двух минут. В зависимости от установленных камер «Ворон-75» весит от двух до четырех килограммов.

Представитель компании отметил, что несколько БПЛА, которые разработали с учетом пожеланий участников специальной военной операции, проходят испытания в зоне спецоперации. Максимальное время полета «Ворона-75» составляет 75 минут, а высота — до трех километров. Аппарат развивает скорость до 100 километров в час.

Ранее в августе Дмитрий Зубарев сообщил, что в России разработали комплекс «Адмирал-Авианосец» на базе БПЛА самолетного типа, который предназначен для транспортировки боевых FPV-дронов (first-person view — вид от первого лица). Также «Адмирал-Авианосец» оснащен ретранслятором.

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Страны
Россия
Проекты
БПЛА
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