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Российский военный назвал слабое место истребителей F-16

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Авария истребителя F-16
Авария истребителя F-16.
Источник изображения: aftershock.news

Западные истребители F-16, которые готовятся к передаче Вооруженным силам Украины (ВСУ), имеют большую отражающую поверхность. Такое слабое место самолетов в беседе с «Лентой.ру» назвал военный эксперт, полковник в отставке, директор Музея войск противовоздушной обороны (ПВО) Юрий Кнутов.

«С точки зрения наблюдения F-16 — это вполне заметная цель. У них неплохие маневренные характеристики, позволяющие совершать противоракетные маневры. Но то, что в свое время F-16I Sufa, который стоит на вооружении израильской армии, был сбит ракетой сирийского комплекса С-200, говорит о том, что даже такая старая плохоманеврирующая ракета в состоянии подбить подобного рода самолет», — заявил Кнутов.

Более современные системы, такие как С-400, С-350 «Витязь», «Бук-М2», «Бук-М3» с подобного рода целями должны бороться хорошо

Юрий Кнутов

полковник в отставке, директор Музея войск противовоздушной обороны (ПВО)

Ранее представитель Пентагона анонсировал начало инструктажа украинских пилотов полетам на самолетах F-16 в Аризоне этой осенью.

22 августа глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев получит истребители F-16 минимум через полгода.

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США
Украина
Продукция
F-16
Бук-M3
Бук-М2
С-200
С-350 50Р6А "Витязь"
С-400 Триумф
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