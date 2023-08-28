Российский военный назвал слабое место истребителей F-16

Западные истребители F-16, которые готовятся к передаче Вооруженным силам Украины (ВСУ), имеют большую отражающую поверхность. Такое слабое место самолетов в беседе с «Лентой.ру» назвал военный эксперт, полковник в отставке, директор Музея войск противовоздушной обороны (ПВО) Юрий Кнутов.

«С точки зрения наблюдения F-16 — это вполне заметная цель. У них неплохие маневренные характеристики, позволяющие совершать противоракетные маневры. Но то, что в свое время F-16I Sufa, который стоит на вооружении израильской армии, был сбит ракетой сирийского комплекса С-200, говорит о том, что даже такая старая плохоманеврирующая ракета в состоянии подбить подобного рода самолет», — заявил Кнутов.

Более современные системы, такие как С-400, С-350 «Витязь», «Бук-М2», «Бук-М3» с подобного рода целями должны бороться хорошо Юрий Кнутов полковник в отставке, директор Музея войск противовоздушной обороны (ПВО)

Ранее представитель Пентагона анонсировал начало инструктажа украинских пилотов полетам на самолетах F-16 в Аризоне этой осенью.

22 августа глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев получит истребители F-16 минимум через полгода.