В России презентовали "спецсвязь" для дронов, обходящую технику радиоэлектронной борьбы

Набор состоит из приемника, передатчика и ретранслятора

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 25 августа. /ТАСС/. Устройство "Спецсвязь" для FPV-дронов для обхода техники радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и увеличения дальности связи представило научно-производственное объединение (НПО) "Кайсант" на слете операторов беспилотников "Дронница" в Великом Новгороде. Набор состоит из приемника и передатчика, а также ретранслятора, сообщили ТАСС представители НПО.

"Данная "Спецсвязь" позволяет обходить РЭБ, который сейчас у наших противников. То есть, мы специально делаем такое устройство, которое невозможно в дальнейшем подавить. Данная модификация чипа - это абсолютно российская разработка с нашим интерфейсом, с нашей прошивкой, нашей программой. Это не китайская копия, это не общеизвестные частоты. Это исключительно российская разработка", - пояснил собеседник агентства.

По данным НПО "Кайсант", в комплект входит передатчик, который устанавливается в дрон и приемник, благодаря этому комплекту дрон может пролететь до 7 км.

"Если мы к комплекту подключаем выносимый на большую высоту ретранслятор связи, то в данном случае мы управление дрона увеличиваем до 50 км", - пояснил собеседник агентства.

На "Дроннице" представили свою продукцию более 45 организаций со всей России - от индивидуальных изобретателей и небольших конструкторских бюро, работающих на добровольных началах, до крупных заводов и волонтерских организаций, насчитывающих тысячи участников. Всех этих участников объединяет общая цель - помощь фронту. Поэтому задача выставки - показать, насколько широкой может быть такая помощь.

На выставке представлены более 20 экспонатов БПЛА (коптерного и самолетного типа), а также комплектующие и программное обеспечение. В этом году фокус внимания также направлен на средства РЭР и РЭБ, этой теме посвящены 13 стендов. Также будут представлены разработки на тему связи, средства защиты и маскировки, средства разминирования, также средства транспортировки, средства эвакуации и оказания первой помощи, элементы экипировки, средства организации окопного быта.

Кроме того, представлены уникальные модернизационные снайперские комплексы, часть экспозиции посвящена инструкторской работе и изданию профессиональной и учебной литературы, своевременно обобщающей актуальный военный опыт под лозунгом "Мыслю, следовательно, побеждаю".