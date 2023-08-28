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Военное обозрение

Украинские СМИ показали железные макеты-«обманки» военной техники для отвлечения внимания ВС РФ

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Источник изображения: topwar.ru

На Украине переданы в подразделения ВСУ 250 специальных железных макетов военной техники. Это – так называемые «обманки», призванные отвлекать внимание российских войск на поле боя.

Макеты военной техники были переданы украинским формированиям местной компанией «Метинвест». В компании рассказывают, что главная цель использования «обманок» - добиться, чтобы российская армия тратила дорогостоящие высокоточные снаряды и барражирующие боеприпасы на них, принимая их за настоящую военную технику.

По утверждению украинской прессы, «обманки» полностью воспроизводят внешний вид и габариты радиолокационных станций, артиллерийских систем, бронетехники. Они уже не первый раз становятся целью российских ударов, отмечают украинские обозреватели.

Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

С другой стороны, в условиях нехватки настоящей военной техники, рассредоточение «обманок», возможно, является вполне адекватным способом и заставить противника расходовать лишние боеприпасы, и отводить внимание от настоящих артиллерийских систем или радиолокационных станций.

Источник изображения: topwar.ru

Другое дело, что кардинально повлиять на исход боев даже на каком-то отдельно взятом участке фронта, заставив российские войска израсходовать драгоценные боеприпасы, такие «обманки» тоже не могут.

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Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
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