Войти
Военное обозрение

Экс-директор ЦРУ спрогнозировал продолжение контрнаступления ВСУ осенью и зимой 2023 года

391
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Контрнаступление вооруженных сил Украины (ВСУ) продлится не менее четырех месяцев и, скорее всего, захватит осень и зиму 2023 года. Об этом написал бывший директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США генерал в отставке Дэвид Петреус в статье для The Washington Post.

Как считает военный эксперт, сейчас украинское контрнаступление далеко от завершения. До сих пор ВСУ находятся на раннем этапе контрнаступления. В то же время, Петреус питает надежды, что исход контрнаступления все еще может быть удивительным для тех, кто уже сейчас полон скептицизма по отношению к его перспективам.

Защитники могут удерживать позицию в течение длительного времени, а затем внезапно сломаться, позволяя атакующему быстро продвинуться вперед, прежде чем оборона укрепится дальше в тылу

- утверждает экс-директор ЦРУ.

Почву для таких оптимистичных высказываний дают события вокруг Работино, где украинские формирования, к сожалению, пусть и не слишком активно, но продвигаются вперед. Почему-то Петреус уверен, что у России якобы нет крупных оперативных резервов, что гипотетически способно облегчить украинским формированиям контрнаступление.

С другой стороны, учитывая, что в западной прессе в последнее время появилось слишком много скептических публикаций, «проукраинской» партии требуются относительно весомые голоса в пользу продолжения контрнаступления, и как такой голос вполне может рассматриваться и отставной директор ЦРУ.

Но прогнозы – прогнозами, а реальность такова, что за почти три месяца контрнаступления украинским формированиям если что и удалось, то занять несколько разрушенных сел, не дойдя при этом до основной оборонительной линии. Человеческие и военно-технические ресурсы ВСУ тем временем стремительно истощаются.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Похожие новости
28.02.2022
От SWIFT до сил сдерживания. Отношения РФ и Запада обостряются из-за ситуации на Украине
02.06.2021
Длинная рука «Нудоли»
25.10.2018
"Черное море - это европейское море"
23.07.2018
"Крокодил" против "Фантома". Самые необычные дуэли на войне
19.05.2014
Канада отказалась вносить Сергея Чемезова в санкционный список
10.12.2013
Украина поможет китайцам с поставками военно-морской техники
20.08.2007
Российский титан завоевывает небо. Крупнейшие авиастроительные корпорации мира не могут обойтись без уникальной продукции уральской корпорации «ВСМПО-АВИСМА»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.08 11:23
  • 54730
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 28.08 10:50
  • 1
Рогозин сообщил о массовом применении ВСУ корректируемых авиабомб на Запорожье
  • 28.08 09:58
  • 4138
Оценка Советского периода в истории России.
  • 28.08 09:57
  • 29
Руководство "Ростеха" оценивает дефицит высококвалифицированных кадров на своих предприятиях в десятки тысяч человек
  • 28.08 08:52
  • 3
Правительство Норвегии подтвердило планы передать Украине истребители F-16
  • 27.08 23:20
  • 1
У России есть способ остановить назревающую войну в Средней Азии
  • 27.08 22:12
  • 8
КТРВ впервые продемонстрирует на "Армии" авиационную крылатую ракету нового поколения X-69
  • 27.08 21:41
  • 29
Хроника 24 июня. Как начался и к чему привел вооруженный мятеж Евгения Пригожина
  • 27.08 16:52
  • 2
Поредевшая украинская авиация огрызается ракетами
  • 27.08 16:28
  • 241
Космонавтика Илона Маска
  • 27.08 15:04
  • 1
Варшава хвастается своей армией, но это лишь иллюзии о могуществе
  • 27.08 14:36
  • 2
Глава NASA сообщил, что первый полет сверхзвукового лайнера X-59 состоится до конца года
  • 27.08 12:19
  • 1
На Украине назвали «Ланцет» своей главной угрозой. Почему эффективность российского беспилотника признают во всем мире?
  • 27.08 09:57
  • 8
Крупным калибром: Минобороны заказало колесные гаубицы «Мальва» для ВДВ
  • 26.08 20:40
  • 48
Названа особенность новой лунной миссии России