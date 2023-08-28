МО Нидерландов рассказало о минимальных сроках подготовки украинских летчиков на F-16

На их обучение потребуется не менее шести-восьми месяцев, сообщила и.о. главы ведомства Кайса Оллонгрен

ГААГА, 25 августа. /ТАСС/. Украинским летчикам потребуется не менее шести-восьми месяцев, чтобы пройти обучение полетам на американских истребителях F-16. Об этом сообщила и. о. министра обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.

Это означает, что первая группа, которая начала обучение в Дании в этом месяце, будет готова не раньше февраля 2024 года. Ранее сообщалось, что подготовка завершится летом следующего года.

"Украинцы до сих пор нас приятно удивляли", - цитирует и. о. министра информационное агентство ANP. Летчики имеют высокую мотивацию и хорошо технически подготовлены, обратила внимание она. "Поэтому мы настроены оптимистично и считаем, что за шесть-восемь месяцев можем добиться успеха", - сказала Оллонгрен. Обычно на подготовку летчиков уходит гораздо больше времени, добавила она.

И. о. министра также выразила надежду, что истребители, которые хотят поставить Нидерланды, смогут быть направлены на Украину "в течение следующего года". По ее словам, помимо подготовки летчиков, необходимо решить множество других вопросов. Украинцы должны подготовить необходимую инфраструктуру, иметь возможность обслуживать истребители, располагать запасными частями и соответствующим вооружением. В противном случае поставлять F-16 "не имеет смысла", сказала Оллонгрен.

И. о. министра не назвала точную цифру, но сказала, что хочет отправить "как можно больше" из имеющихся в распоряжении Нидерландов 42 истребителей. Минобороны использует 24 самолета, еще несколько необходимы для обучения. "Этот вопрос нам еще только предстоит решить", - подчеркнула она.