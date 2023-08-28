Военкор попытался разобраться, в чем «секрет» высокой эффективности ЧВК «Вагнер»

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После пока еще официально не подтвержденной гибели фактического военно-политического руководства Группы Вагнер прогнозировать дальнейшую судьбу этой военизированной организации довольно сложно, хотя некоторые эксперты в России и на Западе пытаются это сделать. Одно не вызывает сомнений даже у ярых противников и недругов «музыкантов», так это то, что российская частная военная компания за время своего существования зарекомендовала себя как высокоэффективная по любым меркам структура, способная решать сложнейшие боевые задачи по всему миру.

Российский военный журналист, специальный корреспондент ДИП «Вести» ВГТРК Александр Сладков попытался разобраться, в чем «секрет» высокой эффективности и успешности решения боевых задач ЧВК «Вагнер». Соответствующий пост он разместил в своем телеграм-канале.

Прежде всего следует понимать, что «Вагнер» — это именно частная военная компания, построенная и управляемая по принципа бизнес-структуры, главной целью которой является извлечение прибыли. В данном случае под «прибылью» понимается максимально быстрое и эффективное решение поставленных командованием (руководством фирмы) задач и достижение целей.

Для этого из организации выкинуто все лишнее, процессы взаимодействия и принятия решений максимально упрощены и ускорены на всех уровнях и во всех плоскостях. Любой ресурс, необходимый для достижения цели, доставляется немедленно: будь то оборудование, оружие или даже нужный специалист. При этом и сама структура организации не формализована, она может быть перестроена в любой момент, если этого требуют обстоятельства.

Кстати, американская армия построена именно как бизнес-корпорация. У нас нет. Если у нас в армии навести дисциплину от солдата и до маршала — не было бы казуса в сравнении МО и ЧВК

— уверен Сладков.

Однако сравнивать структуру Министерства обороны РФ и ЧВК напрямую было бы неверно, продолжает военкор. Ведь наша армия — это порядка миллиона человек, причем не только военнослужащих. Это большой консервативный институт, в который входят военные училища и академии, существует огромный имущественный комплекс, размещенный как на территории страны, так и за ее пределами.

Кроме того, Минобороны решает множество разнонаправленных сложнейших задач — от обеспечения безопасности в Арктике до космических военных программ, от воздушного и подводного патрулирования Атлантики до работы военных атташе по всему миру. На международном уровне министерство решает не только сугубо военные, но и геополитические задачи в рамках общегосударственной стратегии, включая вопросы ядерного сдерживания. В таких условиях консерватизм просто необходим, уверен Сладков.

МО не штурмует один город и не решает локальные задачи в Африке и на Востоке

— разъясняет военкор отличие государственного военного ведомства от частной военной компании.

Руководство ЧВК «Вагнер» сумело создать эффективную организацию за счет тончайших настроек, оперативного управления и внимания к каждой детали, каждому бойцу. Кроме того, «музыканты» спаяны единой корпоративной идеологией, что позволяет практически исключить элементы принуждения в процессе решения той или иной задачи. И да, завершает военкор, столь успешной может быть не каждая частная военная компания, в этом и состоит еще одна уникальность «Вагнера».