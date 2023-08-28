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Интерфакс-АВН

Материал для аппарата, способного опуститься на дно Марианской впадины, создают в ЦНИИ КМ "Прометей"

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Логотип компании Федеральное Государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт конструкционных материалов "Прометей".

Новосибирск. 25 августа. ИНТЕРФАКС - Специалисты ЦНИИ конструкционных материалов "Прометей" Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" разрабатывает сплавы для обитаемого глубоководного аппарата, способного опуститься на дно Марианской впадины, самого глубокого места на планете, сообщил замдиректора по научной работе "Прометея" Андрей Анисимов на форуме "Технопром-2023" в Новосибирске в пятницу.

"Проводятся работы по созданию титановых сплавов, которые позволят создать аппарат, способный опускаться в Марианскую впадину, это проект "Восход", - сказал он.

Также, сообщил он, в институте разработан материал, обеспечивающий положительную плавучесть такого аппарата на такой глубине, где из-за высокого давления нельзя использовать воздух, как на подводных лодках.

"Институтом разрабатывается сферопластик, который состоит из матрицы и стеклянных микросфер, он имеет плотность меньше плотности воды. В Институте разработана уже целая гамма сферполастиков, которые обеспечивают положительную плавучесть всех глубоководных аппаратов, которые существуют и разрабатываются в РФ", - сказал он.

Он также сообщил, что ЦНИИ КМ "Прометей в текущем году завершает в 2023 году работу по унификации состава сталей для судостроения.

"Цель этой работы - получить вместо 23 сталей всего лишь пять сталей, которые закроют потребности всего судостроения

Глубина Марианской впадины, глубоководного жёлоб на западе Тихого океана - до 11 км.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
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Курчатовский институт
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