Во Франции развеяли миф о "страшных русских" в Арктике

Арктику часто рассматривают как арену для нового глобального конфликта, при этом особенно страшась России. Такой взгляд не совсем корректен, заявила Le Figaro исследовательница Хизер Экснер-Пирот. Игра за Крайний Север ведется уже давно и разными странами, но она сугубо геополитическая, а не военная.

Крайний Север и регион у Полярного круга кажутся потенциальной следующей ареной глобального конфликта, страной Эльдорадо, богатой природными ресурсами, за которые борются другие государства. Однако граничащую с великими державами Арктику не так легко покорить — она остается царством, которое еще нужно освоить.

Арктика нагревается — в прямом и переносном смысле. С одной стороны, из-за климатических изменений, которые быстрее, чем ожидалось, разрушают Гренландский ледяной щит и уменьшают толщину и площадь пакового льда, особенно в летний период. С другой стороны, из-за геополитических амбиций и экономических аппетитов ведущих держав, которые, по мнению некоторых, могут превратить этот обширный регион мира в следующий крупный театр международной конкуренции. Эти два явления неразрывно связаны между собой. Вот уже несколько лет эта еще совсем малоизученная полярная зона, которую чаще всего путают с ее близнецом на юге — Антарктидой, постоянно фигурирует в непрекращающемся потоке новостей: отколовшийся айсберг размером с целую страну, рекордная жара, территориальные претензии, (недостоверная) фотография белого медведя, дрейфующего на куске льда... Если смотреть через призму нашего общества, ситуация там кажется катастрофической, даже почти апокалиптической.

Глубокий вздох Хизер Экснер-Пирот (Heather Exner-Pirot) по окончании телефонного разговора, кажется, свидетельствует о глубокой усталости, к которой добавляется нотка язвительности. "Вы пишете об Арктике? Вы работаете над „новой холодной войной“ или над „гонкой за ресурсами“? Это хорошо, потому что я уже составила небольшое пособие для начинающих журналистов". Очень любезно. В этом саркастическом тексте научная сотрудница канадского Института Макдональда-Лорье с юмором дает писателям все необходимые ключи для написания "идеальной статьи, которую надеется прочесть всякий городской читатель из средних широт".

Приводя прочие общие факты об Арктике, Экснер-Пирот не без иронии призывает писать о том, что этот регион нагревается "гораздо быстрее, чем какой бы то ни было другой на планете". И что он может стать ареной следующего крупного мирового (или даже ядерного!) конфликта. Что глобальное потепление откроет доступ к 90 миллиардам баррелей нефти, что приведет к еще более сильному изменению климата. Но не будем забывать об очевидном: там часто бывает очень холодно.

Трудно осуждать нашу собеседницу: почти все статьи, подготовленные на эту тему, практически полностью повторяют все пункты ее сатирического пособия. Сюжет зачастую один и тот же. По мере таяния льдов Арктика становится все более доступной, и мир должен готовиться к новой гонке за природными ресурсами с Москвой и Пекином. "Это главная „страшилка“ сегодняшнего дня: русские придут и украдут наши запасы, — говорит Экснер-Пирот. — Я не вижу причин для этого. На долю России в Арктике уже приходятся половина территории, две трети населения и три четверти ВВП, производимого в этом регионе".

Арктика поделена между восемью странами

Этот факт часто ускользает от внимания "непосвященных", которые воспринимают территорию вокруг Северного полюса как огромное однородное белое пространство, по которому бродит Дед Мороз в окружении нескольких инуитов (говорить "эскимосы" уже нельзя), которые охотятся на тюленей и белых медведей. В отличие от Антарктиды, представляющей собой отдельный континент без постоянного населения, Крайний Север делят между собой восемь государств: Канада, Финляндия, Исландия, Норвегия, Россия, Швеция, США (с Аляской) и Дания (с Гренландией).

Эти восемь стран с 1996 года входят в состав Арктического совета. И только шесть из них имеют прямой выход к Северному Ледовитому океану — Швеция и Финляндия заблокированы Россией и Норвегией. Зачастую Арктический совет рассматривается как некий "церемониальный институт", у которого нет законодательной силы. Тем не менее он сумел заключить ряд важных соглашений между своими членами и наблюдателями, расположенными по соседству с регионом.

Многочисленные притязания

Так является ли Арктика, как и Антарктида, тихой гаванью и дипломатическим убежищем? Ряд громких событий опровергает эту версию. В 2007 году русские впервые в истории установили флаг на дно Полярного океана. В 2018 году китайское правительство опубликовало манифест, в котором подробно изложило свои планы по созданию нового Шелкового пути через эти ледяные воды. В 2019 году Дональд Трамп высказал желание купить Гренландию. А совсем недавно Норвегия объявила, что хочет закрепить за собой гигантский морской район, чтобы получить доступ к подводным полезным ископаемым, которые, по мнению Осло, будут сильно востребованы другими странами.

"Я не понимаю, как кто-то может „украсть“ что-либо из Арктики, — настаивает Экснер-Пирот. — Это если не считать нападений на грузовые суда, что является актом войны; ведь на строительство шахты для добычи полезных ископаемых уходит в среднем шестнадцать лет". Да, здесь не может быть ограблений. Другая проблема — стоимость освоения ресурсов. Достаточно вспомнить, сколько инженерных и финансовых усилий потребовалось для строительства и эксплуатации комплекса "Ямал СПГ" — самого северного в мире завода по производству сжиженного природного газа (СПГ), который более восьми месяцев в году сокрыт во льдах. Разработка этой гигантской структуры началась в 2000-х годах, а строительство — только в 2013 году. Первый экспорт газа был осуществлен лишь в 2017 году... Этот проект стоит более 24 миллиардов долларов. Его реализация стала возможна только благодаря созданию сопутствующей инфраструктуры, такой как поселок Сабетта и связанный с ним порт.

В статье, опубликованной в 2019 году, группа французских исследователей обратила внимание на несоответствие между предпринимательским энтузиазмом, вызванным Заполярьем, и реальным положением дел на местах. "Несмотря на усиленное освещение в средствах массовой информации экономических перспектив Арктики, которое зачастую ближе к мифу, чем к реальности, знаменитый „рывок к холоду“, похоже, еще не до конца воплощен в реальность", — отмечают ученые, называя в качестве основных препятствий высокие инвестиционные затраты и сложные юридические аспекты.

Для предприятий вложения в разведку и разработку ресурсов в Арктике — это огромные деньги, которые, конечно, несут колоссальный потенциальный доход, но и не меньшие риски. Например, компания Shell в конце 2000-х годов инвестировала более 7 миллиардов долларов в создание рабочих площадок в море Бофорта и Чукотском море у берегов Аляски. Но в 2015 году этот нефтяной гигант отказался от своей идеи, сославшись, в частности, на крупные риски работы в этих водах, где плавают айсберги размером с небольшой регион. Что касается рыбных ресурсов, в 2021 году вступило в силу международное соглашение о контроле рыболовства в Северном Ледовитом океане. Оно было ратифицировано десятью сторонами, включая Европейский союз и государства — члены Арктического совета, а также Японию и Южную Корею.

Холодная война накаляется

Таким образом, напрашивается тезис о том, что этот полярный регион становится новой шахматной доской грядущего глобального конфликта. Но здесь опять-таки уместнее говорить не о "новой холодной войне", а о "накаляющейся холодной войне". Крайнему Северу не нужно становиться точкой напряжения между великими державами: де-факто он является таковым с середины XX века. В этот период там были построены основные военные базы, расположенные в Арктике, а также Сеть дальнего предупреждения о ракетном нападении (DEW) и ее советский аналог.

Идея вооруженных действий в этом регионе — в смысле физического вторжения — пока рассматривается экспертами как большая глупость. "Если бы вражеская армия вошла на север Канады, первым моим решением было бы отправиться к ней на помощь", — сказал однажды один высокопоставленный канадский офицер. Последним крупномасштабным военным столкновением, которое произошло в столь холодной зоне, было кровопролитное вторжение Советского Союза в Финляндию в 1939-1940 годах. Но именно конфликт на Украине, вступление Швеции и Финляндии в НАТО усиливают напряженность в Арктике. Теперь Россия видит, что ее выход к Балтийскому морю находится в границах Североатлантического альянса.

В конечном итоге, если Арктика и воспринимается как потенциальный театр "новой холодной войны", то в первую очередь из-за исторических споров между граничащими с ней государствами, а не из-за сегодняшних вопросов о территории и ресурсах. "США хотят везде доминировать, а Россия — это государство-параноик, именно поэтому Арктика становится точкой напряженности, — делает вывод Хизер Экснер-Пирот. — Кроме того, есть еще амбиции Китая, реального противника Соединенных Штатов, которые необходимо пресечь, чтобы не оставить Поднебесной „ни йоты“ в регионе". Не столько поле боя, сколько огромная шахматная доска, на которой разгорается старое мировое соперничество. И спустя несколько столетий после того, как его "открыли" такие исследователи, как Амундсен, Нансен и Пири, Полярный круг, скорее всего, останется местом, которое трудно покорить. Крайний Север, ослабленный глобальным потеплением, еще предстоит освоить, — но прежде всего защитить.

Автор: Венсан Жолли (Vincent Jolly)