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Интерфакс-АВН

"Роскосмос" сообщил о согласовании дополнительного полета американского астронавта к МКС на "Союзе"

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С.Крикалев
С.Крикалев.
Источник изображения: militarynews.ru

Санкт-Петербург. 25 августа. ИНТЕРФАКС - В рамках соглашения между "Роскосмосом" и NASA о перекрестных полетах на Международную космическую станцию (МКС) согласован дополнительный полет американского астронавта на российском корабле "Союз МС", сообщил "Интерфаксу" исполнительный директор госкорпорации по пилотируемым программам Сергей Крикалев.

"Один из американцев остался фактически на два срока (на МКС - ИФ). И для того, чтобы компенсировать время пребывания на станции, добавили один полет", - сказал Крикалев, отвечая на соответствующий вопрос.

"Это взаимовыгодное дело, мы друг с другом взаимодействуем и ищем оптимальный вариант. В принципе хорошая история - обмен полетами - немножко добавляет надежности нашей программе", - отметил он.

29 мая правительство РФ одобрило переговоры между "Роскосмосом" и NASA о подписании дополнения к договору о перекрестных полетах на МКС.

В июле 2022 года в рамках программы МКС "Роскосмос" и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах трех российских космонавтов на американских пилотируемых кораблях Crew Dragon и трех американских астронавтов на российских "Союз МС" в 2022-2024 годах.

1 марта в "Роскосмосе" сообщили о расширении соглашения между РФ и США о перекрестных полетах на МКС. "Роскосмос" и NASA согласовали дополнительный полет российского космонавта к станции на корабле Crew Dragon. Сообщалось, что космонавту Александру Гребенкину предстоит отправиться на МКС в составе экипажа миссии Crew-8 в первой половине 2024 года.

В настоящий момент в рамках соглашения между "Роскосмосом" и NASA осуществляются две миссии на МКС - в сентябре прошлого года к станции был запущен российский корабль "Союз МС-22", в состав которого, помимо россиян Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина, входит астронавт NASA Фрэнк Рубио. Они вернутся на Землю на корабле "Союз МС-23", прибывший на станцию в феврале для замены поврежденного "Союза МС-22". В марте состоялся запуск американского корабля Crew Dragon-6, на котором на станцию прибыл космонавт "Роскосмоса" Андрей Федяев.

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