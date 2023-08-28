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ЦАМТО

Греция намерена расторгнуть контракт с Россией на техобслуживание ЗРК "Тор" и "Оса-АКМ"

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Зенитная ракетная система "Тор-М1"
Зенитная ракетная система "Тор-М1"
Источник изображения: © Ладислав Карпов/ТАСС

ЦАМТО, 25 августа. Греция намерена расторгнуть контракт с Россией на техническое обслуживание зенитных ракетных комплексов "Тор-М1" и "Оса-АКМ".

Об этом, как передает "РИА Новости", пишет портал pronews.gr.

"Правительство приняло решение отказаться от программы поддержки вооружений российского производства и не подписывать новые контракты на поддержку (FOS). В секретном документе, просочившемся через парламент, министр национальной обороны Никос Дендиас объявил, что новых контрактов на поддержку, то есть закупку запасных частей и оказание услуг, мобильных зенитных ракетных комплексов малой дальности "Тор-М1" и более старых "Оса-АКМ" не будет", – говорится в публикации.

Представленный Минобороны Греции документ касался приоритетов и хода программ вооружений страны. Вскоре его удалили из публичного доступа, но СМИ успело с ним ознакомиться.

"Это означает, что сейчас идет обратный отсчет времени до полного вывода ЗРК российского производства из состава ВС, поскольку имеющихся запасных частей хватит лишь на несколько месяцев, а их наличие и так невелико, поскольку министерство даже не выполняет существующий контракт", – отметил портал.

По данным pronews, всего на вооружении греческой армии и ВВС находится 21 самоходный ЗРК "Тор-М1" и 38 самоходных ракетных комплексов "Оса-АК/АКМ" класса SHORADS (малой дальности) с максимальной дальностью стрельбы 10-12 км. Из 38 систем 19 – версии "Оса-АК", остальные – модернизированной версии "Оса-АКМ". ЗРК приобрели около 20 лет назад, но они остаются незаменимыми.

"Все они расположены на островах Эгейского моря. Системы старые, но еще надежные для защиты первой линии от ударных и транспортных вертолетов, БЛА и тому подобного. "Тор-М1" – единственные в ВС Греции системы ПВО малой дальности, которые могут выполнять задачи по уничтожению крылатых ракет в дополнение к самолетам, вертолетам, БЛА и так далее и доказали свою эффективность на Украине", – говориться в материале.

Подчеркивается, что на учениях ВС Греции российские вооружения показывают результативность стрельбы от 92 до 98 проц. в зависимости от типа угрозы.

Портал не исключает, что вместе с ЗРК большой дальности С-300ПМУ1 системы ПВО малой дальности перенаправят через третьи страны на Украину.

"Стоимость российских систем, которые "выбрасывают на помойку", составляет более миллиарда евро, и именно эту сумму стране придется потратиться", – говорится в сообщении.

Издание заключило, что решение греческих властей – сугубо политическое, отмечает "РИА Новости".

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Греция
Россия
Украина
Продукция
Оса-АКМ
С-300
С-300П
С-300ПМУ-1
Тор-М1
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Военные учения
Тор ЗРК
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