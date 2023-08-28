ВС Нигерии получили очередную партию артиллерийских установок из Китая

ЦАМТО, 25 августа. Согласно сообщениям нигерийских СМИ, Вооруженные силы Нигерии продолжают наращивать свой военный потенциал на фоне муссирования темы потенциальной интервенции в Нигер.

Недавно они объявили о получении очередной партии 105-мм самоходных артиллерийских установок SH5 и 122-мм самоходных артиллерийских установок SH2 производства китайской корпорации NORINCO. Всего в Нигерию было доставлено не менее 15 самоходных гаубиц. Учитывая текущую ситуацию и угрозу военной интервенции Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) в Нигер, усиление ВС Нигерии не осталось незамеченным.

Разработанная NORINCO 105-мм самоходная гаубица SH5 является дальнейшим развитием системы SH2. Она размещена на шасси с колесной формулой 6x6, боевая масса установки – 11500 кг, длина – 8 м, ширина – 2,5 м, высота – 2,7 м. Гаубица оснащена компьютеризированной системой управления огнем, системой GPS-навигации, максимальная дальность стрельбы составляет 18 км. Максимальная скорость – 90 км/ч, запас хода – 600 км. Бронирование SH5 обеспечивает защиту расчета из четырех человек от огня стрелкового оружия и осколков снарядов.

122-мм SH2 при весе 11500 кг имеет ряд сходных с SH5 характеристик, особенно с точки зрения массы, максимальной скорости движения (90 км/ч) и запаса хода (600 км). Однако расчет этой установки составляет пять человек, а по размерам она несколько больше, чем SH5: длина – 8,5 м, ширина – 2,5 м, высота – 2,95 м. SH2 также оснащена системами управления огнем и GPS-навигации, обеспечивает защиту расчета от огня стрелкового оружия и осколков снарядов.

После произошедшего в Нигере переворота ЭКОВАС ввело санкции в отношении этой страны и призвало мятежников восстановить конституционный порядок к 7 августа, предупредив о возможном военном ответе. Несмотря на истечение срока ультиматума, ЭКОВАС продолжает заявлять о своей готовности ввести войска на территорию Нигера: 18 августа организация объявила, что дата интервенции определена.