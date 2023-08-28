Войти
ЦАМТО

ВС Нигерии получили очередную партию артиллерийских установок из Китая

327
0
0
SH-2_001
Китайская 122-мм самоходная артиллерийская установка SH2. Источник: Военное обозрение .

ЦАМТО, 25 августа. Согласно сообщениям нигерийских СМИ, Вооруженные силы Нигерии продолжают наращивать свой военный потенциал на фоне муссирования темы потенциальной интервенции в Нигер.

Недавно они объявили о получении очередной партии 105-мм самоходных артиллерийских установок SH5 и 122-мм самоходных артиллерийских установок SH2 производства китайской корпорации NORINCO. Всего в Нигерию было доставлено не менее 15 самоходных гаубиц. Учитывая текущую ситуацию и угрозу военной интервенции Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) в Нигер, усиление ВС Нигерии не осталось незамеченным.

Разработанная NORINCO 105-мм самоходная гаубица SH5 является дальнейшим развитием системы SH2. Она размещена на шасси с колесной формулой 6x6, боевая масса установки – 11500 кг, длина – 8 м, ширина – 2,5 м, высота – 2,7 м. Гаубица оснащена компьютеризированной системой управления огнем, системой GPS-навигации, максимальная дальность стрельбы составляет 18 км. Максимальная скорость – 90 км/ч, запас хода – 600 км. Бронирование SH5 обеспечивает защиту расчета из четырех человек от огня стрелкового оружия и осколков снарядов.

122-мм SH2 при весе 11500 кг имеет ряд сходных с SH5 характеристик, особенно с точки зрения массы, максимальной скорости движения (90 км/ч) и запаса хода (600 км). Однако расчет этой установки составляет пять человек, а по размерам она несколько больше, чем SH5: длина – 8,5 м, ширина – 2,5 м, высота – 2,95 м. SH2 также оснащена системами управления огнем и GPS-навигации, обеспечивает защиту расчета от огня стрелкового оружия и осколков снарядов.

После произошедшего в Нигере переворота ЭКОВАС ввело санкции в отношении этой страны и призвало мятежников восстановить конституционный порядок к 7 августа, предупредив о возможном военном ответе. Несмотря на истечение срока ультиматума, ЭКОВАС продолжает заявлять о своей готовности ввести войска на территорию Нигера: 18 августа организация объявила, что дата интервенции определена.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Нигер
Нигерия
Проекты
ИТ
Похожие новости
05.12.2022
Дроны определяют характер спецоперации
21.09.2020
Кто, где и за что сегодня воюет на планете
12.12.2018
Основные тенденции украинского оружейного экспорта и импорта в 2018 году
24.10.2017
Новая Великая китайская стена
07.10.2015
Пекин оживил споры вокруг АЭС нового поколения
28.04.2012
Антикитайская стратегия Вашингтона
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.08 11:23
  • 54730
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 28.08 10:50
  • 1
Рогозин сообщил о массовом применении ВСУ корректируемых авиабомб на Запорожье
  • 28.08 09:58
  • 4138
Оценка Советского периода в истории России.
  • 28.08 09:57
  • 29
Руководство "Ростеха" оценивает дефицит высококвалифицированных кадров на своих предприятиях в десятки тысяч человек
  • 28.08 08:52
  • 3
Правительство Норвегии подтвердило планы передать Украине истребители F-16
  • 27.08 23:20
  • 1
У России есть способ остановить назревающую войну в Средней Азии
  • 27.08 22:12
  • 8
КТРВ впервые продемонстрирует на "Армии" авиационную крылатую ракету нового поколения X-69
  • 27.08 21:41
  • 29
Хроника 24 июня. Как начался и к чему привел вооруженный мятеж Евгения Пригожина
  • 27.08 16:52
  • 2
Поредевшая украинская авиация огрызается ракетами
  • 27.08 16:28
  • 241
Космонавтика Илона Маска
  • 27.08 15:04
  • 1
Варшава хвастается своей армией, но это лишь иллюзии о могуществе
  • 27.08 14:36
  • 2
Глава NASA сообщил, что первый полет сверхзвукового лайнера X-59 состоится до конца года
  • 27.08 12:19
  • 1
На Украине назвали «Ланцет» своей главной угрозой. Почему эффективность российского беспилотника признают во всем мире?
  • 27.08 09:57
  • 8
Крупным калибром: Минобороны заказало колесные гаубицы «Мальва» для ВДВ
  • 26.08 20:40
  • 48
Названа особенность новой лунной миссии России