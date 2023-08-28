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Военное обозрение

Южная Корея поставила польской армии первую пусковую установку РСЗО K239 Chunmoo

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Источник изображения: topwar.ru

Польская армия получила на вооружение первую пусковую установку мультикалиберной РСЗО K239 Chunmoo, поставку осуществила южнокорейская компания Hanwha Defense. Об этом сообщило польское Минобороны со ссылкой на заявление главы оборонного ведомства Мариуша Блащака.

Первая южнокорейская РСЗО была доставлена в Польшу 21 августа морским путем, разгрузка судна была произведена в одном из польских портов, подробности не раскрываются. Возможно, что вместе с установкой прибыло и другое вооружение, но об этом в сообщении ничего не говорится.

Первая корейская ракетная установка K239 Chunmoo только что прибыла в Польшу. Она была установлена на польском грузовике Jelcz

- заявил Блащак добавив, что основные поставки РСЗО начнутся ближе к концу этого года.

В июне делегация польского Минобороны посетила Южную Корею, где ознакомилась с ходом выполнения заказа по производству военной техники для войска Польского. Тогда же специалисты компании Hanwha Defense, производящей вооружения для Варшавы, показали полякам три первые РСЗО K239 Chunmoo, размещенные на шасси польских грузовых автомобилей Jelcz 8×8.

Всего Польша заказала 288 РСЗО, из которых 218 будет собрано в Южной Корее, а остальные 70 – в Польше. Началом поставок назван 2023 год, окончанием - 2027. Как заявил польский министр обороны Мариуш Блащак, южнокорейские боевые системы очень современные и легко интегрируются с американскими, которые стоят на вооружении польской армии.

Первые РСЗО K239 Chunmoo поступят на вооружение 18-й механизированной дивизии ("Железная дивизия"). Мультикалиберная РСЗО Chunmoo способна вести огонь тактическими ракетами калибра 600 мм, 239-мм управляемыми ракетами или другими видами боеприпасов.

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Страны
Польша
США
Южная Корея
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